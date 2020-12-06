https://ria.ru/20201206/akula-1587937272.html

"Милосердный поступок" рыбаков попал на видео

"Милосердный поступок" рыбаков попал на видео

Рыбаки из южноиндийского штата Керала поймали и выпустили в море китовую акулу, занесенную в список вымирающих видов Международной Красной книги, сообщил... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T22:49

2020-12-06T22:49

2020-12-06T22:49

красная книга

акулы

керала

индия

животные

в мире

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Рыбаки из южноиндийского штата Керала поймали и выпустили в море китовую акулу, занесенную в список вымирающих видов Международной Красной книги, сообщил телеканал NDTV.Один из рыбаков поделился в социальных сетях видеозаписью, на которой запечатлен момент освобождения акулы. Сообщается, что в "операции" участвовали около 60 человек, рыбу удалось вызволить из сетей за несколько минут.Как сообщили телеканалу в местном отделении полиции, мужчин поблагодарили за поступок. Пользователей соцсетей также восхитило решение рыбаков. "Снимаю шляпу", — написал один из читателей аккаунта журналистов телеканала в Twitter."Спасибо за милосердие", — поблагодарил комментатор."Моя вера в человечество начинает восстанавливаться", — признался один из пользователей.

https://ria.ru/20201002/medvedi-1578085019.html

керала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная книга, акулы, керала, индия, животные, в мире