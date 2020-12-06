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"Милосердный поступок" рыбаков попал на видео
"Милосердный поступок" рыбаков попал на видео
Рыбаки из южноиндийского штата Керала поймали и выпустили в море китовую акулу, занесенную в список вымирающих видов Международной Красной книги, сообщил... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T22:49
2020-12-06T22:49
2020-12-06T22:49
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акулы
керала
индия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Рыбаки из южноиндийского штата Керала поймали и выпустили в море китовую акулу, занесенную в список вымирающих видов Международной Красной книги, сообщил телеканал NDTV.Один из рыбаков поделился в социальных сетях видеозаписью, на которой запечатлен момент освобождения акулы. Сообщается, что в "операции" участвовали около 60 человек, рыбу удалось вызволить из сетей за несколько минут.Как сообщили телеканалу в местном отделении полиции, мужчин поблагодарили за поступок. Пользователей соцсетей также восхитило решение рыбаков. "Снимаю шляпу", — написал один из читателей аккаунта журналистов телеканала в Twitter."Спасибо за милосердие", — поблагодарил комментатор."Моя вера в человечество начинает восстанавливаться", — признался один из пользователей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красная книга, акулы, керала, индия, животные, в мире
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Рыбаки из южноиндийского штата Керала
поймали и выпустили в море китовую акулу, занесенную в список вымирающих видов Международной Красной книги, сообщил телеканал NDTV
.
Один из рыбаков поделился в социальных сетях видеозаписью, на которой запечатлен момент освобождения акулы. Сообщается, что в "операции" участвовали около 60 человек, рыбу удалось вызволить из сетей за несколько минут.
Как сообщили телеканалу в местном отделении полиции, мужчин поблагодарили за поступок. Пользователей соцсетей также восхитило решение рыбаков.
"Снимаю шляпу", — написал один из читателей аккаунта журналистов телеканала в Twitter.
"Спасибо за милосердие", — поблагодарил комментатор.
"Моя вера в человечество начинает восстанавливаться", — признался один из пользователей.