Россияне назвали лучших актеров десятилетия
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Рейтинг лучших российских актеров, оказавших наибольшее влияние на развитие отечественного кинематографа за последние 10 лет, возглавили Константин Хабенский и Александр Петров, среди зарубежных звёзд россияне выделили Леонардо Ди Каприо и Джонни Деппа, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Согласно представленным данным, среди российских актеров-мужчин россияне выделили сразу двоих: Константина Хабенского и Александра Петрова, за них проголосовали по 10% опрошенных. На второй строчке рейтинга - Сергей Безруков и Данила Козловский (по 7%). И если заслуги Безрукова в российском кинематографе отмечают и мужчины, и женщины, то за Козловского чаще голосовали женщины (10% против 3% мужчин). Владимир Машков занял третье место с 6% голосов.
Среди зарубежных служителей Мельпомены актером десятилетия признан Леонардо Ди Каприо: за него проголосовали 12% россиян. Чуть отстает Джонни Депп (10%). На третьей строке Роберт Дауни-младший (5%).
Лучшей российской актрисой десятилетия россияне считают Светлану Ходченкову (13%). Причем ее актерский талант чаще признают женщины (18% против 10% мужчин). За Чулпан Хаматову проголосовали 4% россиян. Третью строку рейтинга разделили Екатерина Климова и Елизавета Боярская (по 3% голосов).
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Среди зарубежных представительниц актерской профессии зрители чаще всего называли актрисой десятилетия Анджелину Джоли (14%). В числе самых ярких зарубежных кинозвезд современности россияне назвали также Джулию Робертс, Кристен Стюарт (по 3%), Скарлетт Йоханссон, Миллу Йовович, Мерил Стрип (по 2%).
Опрос проводился 5-26 ноября в 320 населенных пунктах всех округов России среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет.