https://ria.ru/20201206/aktery-1587893898.html

Россияне назвали лучших актеров десятилетия

Россияне назвали лучших актеров десятилетия

Рейтинг лучших российских актеров, оказавших наибольшее влияние на развитие отечественного кинематографа за последние 10 лет, возглавили Константин Хабенский и... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T13:59

2020-12-06T13:59

2020-12-06T13:59

культура

леонардо ди каприо

владимир машков

джонни депп

константин хабенский

светлана ходченкова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980871_0:0:2927:1646_1400x0_80_0_0_cde6dfa1e41a056848240b11ff500822.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Рейтинг лучших российских актеров, оказавших наибольшее влияние на развитие отечественного кинематографа за последние 10 лет, возглавили Константин Хабенский и Александр Петров, среди зарубежных звёзд россияне выделили Леонардо Ди Каприо и Джонни Деппа, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.Согласно представленным данным, среди российских актеров-мужчин россияне выделили сразу двоих: Константина Хабенского и Александра Петрова, за них проголосовали по 10% опрошенных. На второй строчке рейтинга - Сергей Безруков и Данила Козловский (по 7%). И если заслуги Безрукова в российском кинематографе отмечают и мужчины, и женщины, то за Козловского чаще голосовали женщины (10% против 3% мужчин). Владимир Машков занял третье место с 6% голосов.Среди зарубежных служителей Мельпомены актером десятилетия признан Леонардо Ди Каприо: за него проголосовали 12% россиян. Чуть отстает Джонни Депп (10%). На третьей строке Роберт Дауни-младший (5%).Лучшей российской актрисой десятилетия россияне считают Светлану Ходченкову (13%). Причем ее актерский талант чаще признают женщины (18% против 10% мужчин). За Чулпан Хаматову проголосовали 4% россиян. Третью строку рейтинга разделили Екатерина Климова и Елизавета Боярская (по 3% голосов).Среди зарубежных представительниц актерской профессии зрители чаще всего называли актрисой десятилетия Анджелину Джоли (14%). В числе самых ярких зарубежных кинозвезд современности россияне назвали также Джулию Робертс, Кристен Стюарт (по 3%), Скарлетт Йоханссон, Миллу Йовович, Мерил Стрип (по 2%).Опрос проводился 5-26 ноября в 320 населенных пунктах всех округов России среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет.

https://ria.ru/20201123/rabota-1585847101.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонардо ди каприо, владимир машков, джонни депп, константин хабенский, светлана ходченкова, общество