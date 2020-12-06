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https://ria.ru/20201206/aktery-1587893898.html
Россияне назвали лучших актеров десятилетия
Россияне назвали лучших актеров десятилетия
Рейтинг лучших российских актеров, оказавших наибольшее влияние на развитие отечественного кинематографа за последние 10 лет, возглавили Константин Хабенский и... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T13:59
2020-12-06T13:59
культура
леонардо ди каприо
владимир машков
джонни депп
константин хабенский
светлана ходченкова
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Рейтинг лучших российских актеров, оказавших наибольшее влияние на развитие отечественного кинематографа за последние 10 лет, возглавили Константин Хабенский и Александр Петров, среди зарубежных звёзд россияне выделили Леонардо Ди Каприо и Джонни Деппа, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.Согласно представленным данным, среди российских актеров-мужчин россияне выделили сразу двоих: Константина Хабенского и Александра Петрова, за них проголосовали по 10% опрошенных. На второй строчке рейтинга - Сергей Безруков и Данила Козловский (по 7%). И если заслуги Безрукова в российском кинематографе отмечают и мужчины, и женщины, то за Козловского чаще голосовали женщины (10% против 3% мужчин). Владимир Машков занял третье место с 6% голосов.Среди зарубежных служителей Мельпомены актером десятилетия признан Леонардо Ди Каприо: за него проголосовали 12% россиян. Чуть отстает Джонни Депп (10%). На третьей строке Роберт Дауни-младший (5%).Лучшей российской актрисой десятилетия россияне считают Светлану Ходченкову (13%). Причем ее актерский талант чаще признают женщины (18% против 10% мужчин). За Чулпан Хаматову проголосовали 4% россиян. Третью строку рейтинга разделили Екатерина Климова и Елизавета Боярская (по 3% голосов).Среди зарубежных представительниц актерской профессии зрители чаще всего называли актрисой десятилетия Анджелину Джоли (14%). В числе самых ярких зарубежных кинозвезд современности россияне назвали также Джулию Робертс, Кристен Стюарт (по 3%), Скарлетт Йоханссон, Миллу Йовович, Мерил Стрип (по 2%).Опрос проводился 5-26 ноября в 320 населенных пунктах всех округов России среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет.
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леонардо ди каприо, владимир машков, джонни депп, константин хабенский, светлана ходченкова, общество

Россияне назвали лучших актеров десятилетия

13:59 06.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонстантин Хабенский
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Рейтинг лучших российских актеров, оказавших наибольшее влияние на развитие отечественного кинематографа за последние 10 лет, возглавили Константин Хабенский и Александр Петров, среди зарубежных звёзд россияне выделили Леонардо Ди Каприо и Джонни Деппа, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Согласно представленным данным, среди российских актеров-мужчин россияне выделили сразу двоих: Константина Хабенского и Александра Петрова, за них проголосовали по 10% опрошенных. На второй строчке рейтинга - Сергей Безруков и Данила Козловский (по 7%). И если заслуги Безрукова в российском кинематографе отмечают и мужчины, и женщины, то за Козловского чаще голосовали женщины (10% против 3% мужчин). Владимир Машков занял третье место с 6% голосов.
Среди зарубежных служителей Мельпомены актером десятилетия признан Леонардо Ди Каприо: за него проголосовали 12% россиян. Чуть отстает Джонни Депп (10%). На третьей строке Роберт Дауни-младший (5%).
Лучшей российской актрисой десятилетия россияне считают Светлану Ходченкову (13%). Причем ее актерский талант чаще признают женщины (18% против 10% мужчин). За Чулпан Хаматову проголосовали 4% россиян. Третью строку рейтинга разделили Екатерина Климова и Елизавета Боярская (по 3% голосов).
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23 ноября, 09:17
Россияне назвали самую непрестижную работу
Среди зарубежных представительниц актерской профессии зрители чаще всего называли актрисой десятилетия Анджелину Джоли (14%). В числе самых ярких зарубежных кинозвезд современности россияне назвали также Джулию Робертс, Кристен Стюарт (по 3%), Скарлетт Йоханссон, Миллу Йовович, Мерил Стрип (по 2%).
Опрос проводился 5-26 ноября в 320 населенных пунктах всех округов России среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет.
 
КультураЛеонардо Ди КаприоВладимир МашковДжонни ДеппКонстантин ХабенскийСветлана ХодченковаОбщество
 
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