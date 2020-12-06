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В Афинах задержали более ста человек за участие в митингах
В Афинах задержали более ста человек за участие в митингах
Полиция Греции задержала более 100 человек в центре Афин за нарушение запрета на участие в митингах 6 декабря в годовщину убийства полицейскими 15-летнего... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T21:03
2020-12-06T21:03
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АФИНЫ, 6 дек – РИА Новости. Полиция Греции задержала более 100 человек в центре Афин за нарушение запрета на участие в митингах 6 декабря в годовщину убийства полицейскими 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.Большая часть задержаний произошла в районе Эксархия, где обосновались анархистские организации.Улицы Афин в воскресенье патрулировали тысячи полицейских.С утра полиция блокировала всех лиц или группы, приближающиеся к месту убийства Григоропулоса, для проведения каких-либо памятных мероприятий. Когда группа из примерно 50 человек, выкрикивая лозунги в честь Григоропулоса, развернула транспаранты на площади Эксархии, полицейские сразу применили две свето-шумовые гранаты.Агентство Sputnik Ellada опубликовало видео задержания семейной пары граждан Германии, пришедших с цветами к месту убийства подростка. Офицер полиции не пояснил причину задержания, что нарушила семейная пара, и отказался представиться женщине, которая говорила с ним по-гречески. Он настоятельно требовал сесть в полицейскую машину, несмотря на то, что журналисты указывали на нарушение закона полицейским.Во второй половине дня полиция вытеснила журналистов из района.Накануне полиция под предлогом борьбы с распространением коронавируса запретила массовые мероприятия и марши в память об убитом полицейскими в 2008 году подростке. Запрещены собрания на открытом воздухе четырех и более человек. Нарушителям грозят штрафы - организаторам от 3 тысяч до 5 тысяч евро, участникам 300 евро.Оппозиция резко раскритиковала решение правительства, заявив, что после репрессий в дни празднования 17 ноября годовщины восстания в Политехническом университете правительство снова выбирает путь авторитаризма. Оппозиционные партии назвали запрет на собрания антидемократическим, обвинив правительство в том, что оно использует пандемию как предлог для подавления и ограничения прав и свобод.Григоропулос был застрелен 6 декабря 2008 года в районе Эксархия после перебранки молодежи с полицией при невыясненных обстоятельствах. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты, погромы и поджоги по всей стране, в Афинах были разгромлены сотни магазинов. Каждый год в день гибели 15-летнего подростка происходят беспорядки. Левацкие группировки организуют нападения на полицейские участки, государственные учреждения, банки, громят магазины. В 2019 году в беспорядках пострадали трое полицейских, были задержаны около 80 человек.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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германия, греция, афины, в мире

В Афинах задержали более ста человек за участие в митингах

21:03 06.12.2020
 
© REUTERS / Costas Baltas Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Афинах, Греция, 6 декабря 2020
 Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Афинах, Греция, 6 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© REUTERS / Costas Baltas
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АФИНЫ, 6 дек – РИА Новости. Полиция Греции задержала более 100 человек в центре Афин за нарушение запрета на участие в митингах 6 декабря в годовщину убийства полицейскими 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Большая часть задержаний произошла в районе Эксархия, где обосновались анархистские организации.
Улицы Афин в воскресенье патрулировали тысячи полицейских.
С утра полиция блокировала всех лиц или группы, приближающиеся к месту убийства Григоропулоса, для проведения каких-либо памятных мероприятий. Когда группа из примерно 50 человек, выкрикивая лозунги в честь Григоропулоса, развернула транспаранты на площади Эксархии, полицейские сразу применили две свето-шумовые гранаты.
Агентство Sputnik Ellada опубликовало видео задержания семейной пары граждан Германии, пришедших с цветами к месту убийства подростка. Офицер полиции не пояснил причину задержания, что нарушила семейная пара, и отказался представиться женщине, которая говорила с ним по-гречески. Он настоятельно требовал сесть в полицейскую машину, несмотря на то, что журналисты указывали на нарушение закона полицейским.
Во второй половине дня полиция вытеснила журналистов из района.
Накануне полиция под предлогом борьбы с распространением коронавируса запретила массовые мероприятия и марши в память об убитом полицейскими в 2008 году подростке. Запрещены собрания на открытом воздухе четырех и более человек. Нарушителям грозят штрафы - организаторам от 3 тысяч до 5 тысяч евро, участникам 300 евро.
Оппозиция резко раскритиковала решение правительства, заявив, что после репрессий в дни празднования 17 ноября годовщины восстания в Политехническом университете правительство снова выбирает путь авторитаризма. Оппозиционные партии назвали запрет на собрания антидемократическим, обвинив правительство в том, что оно использует пандемию как предлог для подавления и ограничения прав и свобод.
Григоропулос был застрелен 6 декабря 2008 года в районе Эксархия после перебранки молодежи с полицией при невыясненных обстоятельствах. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты, погромы и поджоги по всей стране, в Афинах были разгромлены сотни магазинов. Каждый год в день гибели 15-летнего подростка происходят беспорядки. Левацкие группировки организуют нападения на полицейские участки, государственные учреждения, банки, громят магазины. В 2019 году в беспорядках пострадали трое полицейских, были задержаны около 80 человек.
 
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