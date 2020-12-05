https://ria.ru/20201205/zvonki-1587773045.html

Названы источники звонков с анонимных номеров телефона

Названы источники звонков с анонимных номеров телефона

Абоненты нередко жалуются на то, что на их номер поступают анонимные телефонные звонки с неопределившихся номеров. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T03:11

2020-12-05T03:11

2020-12-05T03:11

александр тимофеев

рэу имени г. в. плеханова

телефон

технологии

общество

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Абоненты нередко жалуются на то, что на их номер поступают анонимные телефонные звонки с неопределившихся номеров. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству "Прайм", откуда и с какой целью они могут поступать.Но, как правило, скрытые номера используются для "холодных звонков" от частных компаний, коллекторских агентств, финансовых организаций и даже предприятий сферы ЖКХ. Для них анонимный обзвон удобен тем, что клиент не сможет перезвонить, объяснил он.По словам Тимофеева, лучшей способ избежать таких звонков – сбрасывать их или просто не брать трубку. "Для удобства можно скачать специальное приложение, которое определяет скрытые номера, но, устанавливая такую программу, вы также даете доступ к своим контактам", - предупредил он.

https://ria.ru/20201205/smartfon-1587772067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, телефон, технологии, общество