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Названы источники звонков с анонимных номеров телефона
Названы источники звонков с анонимных номеров телефона
Абоненты нередко жалуются на то, что на их номер поступают анонимные телефонные звонки с неопределившихся номеров. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T03:11
2020-12-05T03:11
александр тимофеев
рэу имени г. в. плеханова
телефон
технологии
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Абоненты нередко жалуются на то, что на их номер поступают анонимные телефонные звонки с неопределившихся номеров. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству "Прайм", откуда и с какой целью они могут поступать.Но, как правило, скрытые номера используются для "холодных звонков" от частных компаний, коллекторских агентств, финансовых организаций и даже предприятий сферы ЖКХ. Для них анонимный обзвон удобен тем, что клиент не сможет перезвонить, объяснил он.По словам Тимофеева, лучшей способ избежать таких звонков – сбрасывать их или просто не брать трубку. "Для удобства можно скачать специальное приложение, которое определяет скрытые номера, но, устанавливая такую программу, вы также даете доступ к своим контактам", - предупредил он.
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александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, телефон, технологии, общество

Названы источники звонков с анонимных номеров телефона

03:11 05.12.2020
 
© Depositphotos / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Depositphotos / terovesalainen
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Абоненты нередко жалуются на то, что на их номер поступают анонимные телефонные звонки с неопределившихся номеров. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал агентству "Прайм", откуда и с какой целью они могут поступать.
"Номер абонента может не определяется в том случае, когда звонящий вам человек не желает раскрывать свой номер телефона, чтобы не было обратных звонков. Такая опция доступна сотовым операторам и представителям органов власти", - отмечает эксперт.
Но, как правило, скрытые номера используются для "холодных звонков" от частных компаний, коллекторских агентств, финансовых организаций и даже предприятий сферы ЖКХ. Для них анонимный обзвон удобен тем, что клиент не сможет перезвонить, объяснил он.
По словам Тимофеева, лучшей способ избежать таких звонков – сбрасывать их или просто не брать трубку. "Для удобства можно скачать специальное приложение, которое определяет скрытые номера, но, устанавливая такую программу, вы также даете доступ к своим контактам", - предупредил он.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
02:11
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Александр ТимофеевРЭУ имени Г. В. ПлехановаТелефонТехнологииОбщество
 
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