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Суд в Мичигане постановил проверить 22 машины для голосования

Суд в Мичигане постановил проверить 22 машины для голосования

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что судья в штате Мичиган распорядился проверить машины для голосования, неполадки которых, как... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T03:56

2020-12-05T03:56

2020-12-05T03:56

дональд трамп

рудольф джулиани

джо байден

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что судья в штате Мичиган распорядился проверить машины для голосования, неполадки которых, как заявляла команда президента, повлияли на выборы."Большая победа для честных выборов. Судья округа Антрим в Мичигане постановил проверить 22 машины для голосования", - написал Джулиани в Twitter.Он заявил, что нарушения в работе машин стали причиной перехода нескольких тысяч голосов от Трампа демократическому кандидату Джо Байдену.Подобное произошло по всему штату, заявил адвокат.

мичиган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, рудольф джулиани, джо байден, мичиган, сша, в мире