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Суд в Мичигане постановил проверить 22 машины для голосования
Суд в Мичигане постановил проверить 22 машины для голосования
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что судья в штате Мичиган распорядился проверить машины для голосования, неполадки которых, как... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T03:56
2020-12-05T03:56
дональд трамп
рудольф джулиани
джо байден
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что судья в штате Мичиган распорядился проверить машины для голосования, неполадки которых, как заявляла команда президента, повлияли на выборы."Большая победа для честных выборов. Судья округа Антрим в Мичигане постановил проверить 22 машины для голосования", - написал Джулиани в Twitter.Он заявил, что нарушения в работе машин стали причиной перехода нескольких тысяч голосов от Трампа демократическому кандидату Джо Байдену.Подобное произошло по всему штату, заявил адвокат.
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дональд трамп, рудольф джулиани, джо байден, мичиган, сша, в мире

Суд в Мичигане постановил проверить 22 машины для голосования

03:56 05.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина для подсчета голосов
Машина для подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что судья в штате Мичиган распорядился проверить машины для голосования, неполадки которых, как заявляла команда президента, повлияли на выборы.
"Большая победа для честных выборов. Судья округа Антрим в Мичигане постановил проверить 22 машины для голосования", - написал Джулиани в Twitter.
Он заявил, что нарушения в работе машин стали причиной перехода нескольких тысяч голосов от Трампа демократическому кандидату Джо Байдену.
Подобное произошло по всему штату, заявил адвокат.
 
Дональд ТрампРудольф ДжулианиДжо БайденМичиганСШАВ мире
 
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