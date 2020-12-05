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https://ria.ru/20201205/volontery-1587854579.html
В Совфеде заявили, что почти 70% россиян готовы стать волонтерами
В Совфеде заявили, что почти 70% россиян готовы стать волонтерами
Более 7 миллионов человек в России стали волонтерами, почти 70% россиян готовы присоединиться к этому движению, заявила РИА Новости в субботу вице-спикер... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T21:39
2020-12-05T21:39
волонтеры победы
галина карелова
вциом
общество
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Более 7 миллионов человек в России стали волонтерами, почти 70% россиян готовы присоединиться к этому движению, заявила РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Галина Карелова.В России 5 декабря в соответствии с указом президента РФ отмечается День волонтера."Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, составляет уже более 7 миллионов человек. При этом в соответствии с проведенным опросом ВЦИОМ около 68% россиян готовы присоединиться к этому движению", - отметила сенатор.Она подчеркнула, что за последние годы добровольческое движение в России получило серьезное развитие. Ежегодно появляются новые отраслевые и тематические добровольческие движения – "Волонтеры-медики", "Волонтеры победы", "Волонтеры культуры"."Волонтерское движение вносит значительный вклад в решение актуальных социальных, экологических и культурных задач. Особенно возросла роль волонтеров в связи с распространением коронавируса. Волонтеры оперативно включились в оказание помощи тем, кому она нужнее всего - пожилым гражданам, многодетным и неполным семьям, инвалидам", - сказала Карелова.Добровольные помощники работали в медицинских и социальных учреждениях, доставляли продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, оказывали психологическую поддержку, отметила вице-спикер СФ.Карелова уточнила, что волонтерское движение в России объединяет людей всех возрастов, в том числе и граждан старшего поколения. "Активные и инициативные граждане старшего возраста поддерживают нуждающихся, выступают наставниками для молодежи, вносят вклад в укрепление связей между поколениями", - добавила парламентарий.Развитию волонтерского движения в России способствовал целый комплекс мер государственной политики, сказала вице-спикер СФ. "В 2018 году принят долгожданный закон о добровольчестве, закрепивший особый статус волонтера. Кроме того, этому направлению уделяется особое внимание не только на федеральном, но и на региональном уровне. В регионах утверждены межведомственные программы развития волонтерства и созданы интернет-ресурсы для популяризации добровольческой деятельности", - отметила она.В заключение Карелова поздравила всех представителей волонтерского движения с праздником, пожелав успехов в важной и ответственной работе. "Россия по праву гордится традициями добровольческого, волонтерского движения. И сегодня волонтерство объединяет миллионы энергичных, неравнодушных людей с активной гражданской позицией. Уверена, что ваша благородная деятельность в будущем получит еще более стремительное развитие, а государство в свою очередь готово оказать этому необходимую поддержку", - заключила политик.
https://ria.ru/20201205/putin-1587806966.html
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волонтеры победы, галина карелова, вциом, общество

В Совфеде заявили, что почти 70% россиян готовы стать волонтерами

21:39 05.12.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службойЗаместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова
Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Более 7 миллионов человек в России стали волонтерами, почти 70% россиян готовы присоединиться к этому движению, заявила РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
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"Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, составляет уже более 7 миллионов человек. При этом в соответствии с проведенным опросом ВЦИОМ около 68% россиян готовы присоединиться к этому движению", - отметила сенатор.
Она подчеркнула, что за последние годы добровольческое движение в России получило серьезное развитие. Ежегодно появляются новые отраслевые и тематические добровольческие движения – "Волонтеры-медики", "Волонтеры победы", "Волонтеры культуры".
"Волонтерское движение вносит значительный вклад в решение актуальных социальных, экологических и культурных задач. Особенно возросла роль волонтеров в связи с распространением коронавируса. Волонтеры оперативно включились в оказание помощи тем, кому она нужнее всего - пожилым гражданам, многодетным и неполным семьям, инвалидам", - сказала Карелова.
Добровольные помощники работали в медицинских и социальных учреждениях, доставляли продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, оказывали психологическую поддержку, отметила вице-спикер СФ.
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Карелова уточнила, что волонтерское движение в России объединяет людей всех возрастов, в том числе и граждан старшего поколения. "Активные и инициативные граждане старшего возраста поддерживают нуждающихся, выступают наставниками для молодежи, вносят вклад в укрепление связей между поколениями", - добавила парламентарий.
Развитию волонтерского движения в России способствовал целый комплекс мер государственной политики, сказала вице-спикер СФ. "В 2018 году принят долгожданный закон о добровольчестве, закрепивший особый статус волонтера. Кроме того, этому направлению уделяется особое внимание не только на федеральном, но и на региональном уровне. В регионах утверждены межведомственные программы развития волонтерства и созданы интернет-ресурсы для популяризации добровольческой деятельности", - отметила она.
В заключение Карелова поздравила всех представителей волонтерского движения с праздником, пожелав успехов в важной и ответственной работе. "Россия по праву гордится традициями добровольческого, волонтерского движения. И сегодня волонтерство объединяет миллионы энергичных, неравнодушных людей с активной гражданской позицией. Уверена, что ваша благородная деятельность в будущем получит еще более стремительное развитие, а государство в свою очередь готово оказать этому необходимую поддержку", - заключила политик.
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