https://ria.ru/20201205/volontery-1587803524.html

Встреча Владимира Путина с волонтерами. Трансляция

Встреча Владимира Путина с волонтерами. Трансляция

Владимир Путин общается по видеосвязи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России". РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T13:24

2020-12-05T13:24

2020-12-05T13:37

деятельность волонтерских организаций в россии

владимир путин

общество

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Владимир Путин общается по видеосвязи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России" — проект платформы "Россия — страна возможностей", в этом году он проходит в десятый раз. Организаторы получили более 53 тысяч инициатив по 14 конкурсным номинациям. Более полутора тысяч проектов посвящены борьбе с пандемией коронавируса.Участники, которые одержат победу в категории "старше 18 лет", получат гранты до двух миллионов рублей, а победители в категории "от 14 до 18 лет" — до 500 тысяч рублей.Кроме финансовой, проекты победителей получат широкую информационную поддержку, а их авторы попадут в молодежный общественный кадровый резерв.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Встреча Путина с финалистами конкурса "Добровольцы России" LIVE: Встреча Путина с финалистами конкурса "Добровольцы России" 2020-12-05T13:24 true PT88M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деятельность волонтерских организаций в россии, видео, владимир путин, общество