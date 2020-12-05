https://ria.ru/20201205/volontery-1587803524.html
Встреча Владимира Путина с волонтерами. Трансляция
Встреча Владимира Путина с волонтерами. Трансляция
Владимир Путин общается по видеосвязи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России". РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:24
2020-12-05T13:24
2020-12-05T13:37
деятельность волонтерских организаций в россии
владимир путин
общество
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Владимир Путин общается по видеосвязи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России" — проект платформы "Россия — страна возможностей", в этом году он проходит в десятый раз. Организаторы получили более 53 тысяч инициатив по 14 конкурсным номинациям. Более полутора тысяч проектов посвящены борьбе с пандемией коронавируса.Участники, которые одержат победу в категории "старше 18 лет", получат гранты до двух миллионов рублей, а победители в категории "от 14 до 18 лет" — до 500 тысяч рублей.Кроме финансовой, проекты победителей получат широкую информационную поддержку, а их авторы попадут в молодежный общественный кадровый резерв.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Встреча Путина с финалистами конкурса "Добровольцы России"
LIVE: Встреча Путина с финалистами конкурса "Добровольцы России"
2020-12-05T13:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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деятельность волонтерских организаций в россии, видео, владимир путин, общество
Владимир Путин общается по видеосвязи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России" — проект платформы "Россия — страна возможностей", в этом году он проходит в десятый раз. Организаторы получили более 53 тысяч инициатив по 14 конкурсным номинациям. Более полутора тысяч проектов посвящены борьбе с пандемией коронавируса.
Участники, которые одержат победу в категории "старше 18 лет", получат гранты до двух миллионов рублей, а победители в категории "от 14 до 18 лет" — до 500 тысяч рублей.
Кроме финансовой, проекты победителей получат широкую информационную поддержку, а их авторы попадут в молодежный общественный кадровый резерв.