https://ria.ru/20201205/volonterstvo-1587804386.html
Путин рассказал о моральном лидерстве россиян во время испытаний
Путин рассказал о моральном лидерстве россиян во время испытаний
Сердечная щедрость, великодушие и милосердие — нормы жизни для россиян, суть их характера, культуры и традиций, заявил президент Владимир Путин во время... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:32
2020-12-05T13:32
2020-12-05T15:06
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сердечная щедрость, великодушие и милосердие — нормы жизни для россиян, суть их характера, культуры и традиций, заявил президент Владимир Путин во время видеовстречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".Путин отметил, что в этом году в волонтерских проектах приняли участие более 15 миллионов граждан России, однако "на самом деле людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше"."Великодушные, бескорыстные, искренние поступки совершают все больше и больше людей, причем самых разных профессий и возрастов. Хочу подчеркнуть: мы очень ценим вашу работу и будем создавать условия для вашего труда", — подчеркнул он, поздравив соотечественников с Днем добровольца и волонтера.Как напомнил российский лидер, уже сейчас в стране действует целая сеть волонтерских центров, в том числе цифровых. Особые льготы и преференции власти предоставили благотворительным фондам и социально ориентированным НКО, добавил президент. По его словам, все эти меры направлены на расширение волонтерского движения в России и укрепление его созидательного потенциала.Пандемия сплотила людейКак заметил Путин, борьба с пандемией коронавируса сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране."За этот год мы многое переосмыслили — стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности", — сказал глава государства.Он добавил, что в нынешние трудные времена люди перестали стесняться великодушия и доброты — "наоборот, начали гордиться". Как подчеркнул президент, сейчас важно "это все сохранить и приумножить".По его словам, только обладая таким крепким нравственным фундаментом, мы сможем идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, технологического и экономического развития.
https://ria.ru/20200313/1568527541.html
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Путин назвал великодушие и милосердие нормой жизни для россиян
Сердечная щедрость, великодушие и милосердие — нормы жизни для россиян, суть их характера, культуры и традиций, заявил президент Владимир Путин во время видеовстречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".
2020-12-05T13:32
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Сердечная щедрость, великодушие и милосердие — нормы жизни для россиян, суть их характера, культуры и традиций, заявил президент Владимир Путин
во время видеовстречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".
"Это передается из поколения в поколение, как говорится, в крови у нас. И всегда, на протяжении всей истории страны лучшие качества нашего народа обеспечивали России морально-этическое лидерство, помогали преодолевать любые испытания. Много очень на этот счет у нас лозунгов, поговорок, и все они отражают именно эту суть", — уверен глава государства.
Путин отметил, что в этом году в волонтерских проектах приняли участие более 15 миллионов граждан России, однако "на самом деле людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше".
"Великодушные, бескорыстные, искренние поступки совершают все больше и больше людей, причем самых разных профессий и возрастов. Хочу подчеркнуть: мы очень ценим вашу работу и будем создавать условия для вашего труда", — подчеркнул он, поздравив соотечественников с Днем добровольца и волонтера.
Как напомнил российский лидер, уже сейчас в стране действует целая сеть волонтерских центров, в том числе цифровых. Особые льготы и преференции власти предоставили благотворительным фондам и социально ориентированным НКО, добавил президент. По его словам, все эти меры направлены на расширение волонтерского движения в России и укрепление его созидательного потенциала.
Пандемия сплотила людей
Как заметил Путин, борьба с пандемией коронавируса сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране.
"За этот год мы многое переосмыслили — стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности", — сказал глава государства.
Он добавил, что в нынешние трудные времена люди перестали стесняться великодушия и доброты — "наоборот, начали гордиться". Как подчеркнул президент, сейчас важно "это все сохранить и приумножить".
По его словам, только обладая таким крепким нравственным фундаментом, мы сможем идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, технологического и экономического развития.
"Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе. Взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь — все это не зависит от каких бы то ни было политических или иных убеждений, взглядов. Это чрезвычайно важно. Это то, что стоит над политикой, и то, что действительно объединяет всех", — подчеркнул президент.