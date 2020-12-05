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Историк оценил публикацию сборника документов о генерале Власове
Историк оценил публикацию сборника документов о генерале Власове
Сборник архивных документов о предательстве генерала Андрея Власова, ранее изданный в России, а сейчас вышедший на английском языке, поможет донести до... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T10:07
2020-12-05T10:07
игорь кудряшов
чехословакия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
джордж вашингтон
сергей кудряшов
федеральное архивное агентство (росархив)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сборник архивных документов о предательстве генерала Андрея Власова, ранее изданный в России, а сейчас вышедший на английском языке, поможет донести до западного общества правду о том, что этот изменник вовсе не преследовал каких-то высоких целей, а прямо помогал гитлеровцам воевать против Советского Союза, считает научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.Издание "Дело Власова: история предательства" (The Vlasov Case: History of a Betrayal. Volume 1: 1942–1945) подготовлено Росархивом и Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ). Масштабный академический проект, реализуемый совместно с американскими партнерами, вводит в международный научный оборот беспрецедентно обширный комплекс документальных источников по новейшей истории России, отмечается в сообщении Росархива. Презентация сборника в формате видеоконференции пройдет в понедельник. Организаторами виртуальной презентации выступают американские Институт европейских, российских и евразийских исследований (IERES) и Школа международных отношений Эллиота Университета Джорджа Вашингтона."В восприятии Второй мировой войны западным обществом благодаря пропаганде существует множество стереотипов относительно того, что у советских людей, сотрудничавших с нацистами, якобы была какая-то другая идея. Мол, это не предатели своего народа, а те, кто всего лишь не любили власть коммунистов, и потому были вынуждены сотрудничать с немцами, и что судьба этих людей очень трагична, и вообще они не просто жертвы войны, но даже ее герои, хотевшие помочь своему народу избавиться от большевизма", - сказал Кудряшов РИА Новости."Все это блеф и ерунда, такая же нацистская пропаганда времен войны", - подчеркнул историк.По словам Кудряшова, у людей, профессионально изучающих историю, двух мнений нет быть не может: Власов - это предатель своего народа и пособник гитлеровцев. "Но обычные люди за рубежом не могут прочитать материалы из наших источников, потому что не знают русского языка. И сейчас эти документы переведены на английский язык", - добавил он. Специалисты провели долгую и кропотливую работу по подготовке англоязычного издания сборника о Власове, отметил Кудряшов."И люди смогут прочитать документы и убедиться, кем в реальности был Власов и люди, помогавшие ему, что это предатель, нарушивший присягу, действовавший против своей страны и помогавший нацистам воевать ради их целей", - сказал историк."В годы Второй мировой войны согласно уголовному праву США, европейских стран и даже Германии Власов за содеянное им подлежал смертной казни. А на Западе из него в "холодную войну" сделали фигуру, использовавшуюся против Советского Союза", - добавил Кудряшов.Сборник документов "Генерал Власов: история предательства" вышел в России в 2015 году. В нем представлены документы из федеральных и ведомственных архивов РФ и других стран, в том числе Германии и США, документы из следственного дела Власова и его сообщников (протоколы допросов, стенограммы очных ставок, выписки из протоколов допросов), находящегося на хранении в Центральном архиве ФСБ России, итоговые документы следствия по делу Власова и его сообщников, а также воспоминания современников Власова, содержащие различные мнения о его личности и "власовском движении". "Я думаю, что это одно из лучших изданий Росархива за последние годы", - сказал Кудряшов.Власов считался одним из самых способных советских военачальников начального периода Великой Отечественной войны. Войска 20-й армии Западного фронта, которой он командовал, отличились в битве за Москву. В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта. Летом 1942 года 2-я ударная армия оказалась в окружении, Власов был взят в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.Находясь под опекой гитлеровцев, Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами – "Русской освободительной армией" (РОА). 12 мая 1945 года Власов был арестован советской военной контрразведкой СМЕРШ на территории Чехословакии. 1 августа 1946 года Власова и его главных пособников повесили в Москве по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.В России слово "власовец" стало синонимом военного преступника, сознательно сдавшегося врагу и в дальнейшем действовавшего в рядах противника против своего Отечества.
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игорь кудряшов, чехословакия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), джордж вашингтон, сергей кудряшов, федеральное архивное агентство (росархив), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, общество

Историк оценил публикацию сборника документов о генерале Власове

10:07 05.12.2020
 
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv / Генерал Андрей Власов
Генерал Андрей Власов - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv /
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сборник архивных документов о предательстве генерала Андрея Власова, ранее изданный в России, а сейчас вышедший на английском языке, поможет донести до западного общества правду о том, что этот изменник вовсе не преследовал каких-то высоких целей, а прямо помогал гитлеровцам воевать против Советского Союза, считает научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.
Издание "Дело Власова: история предательства" (The Vlasov Case: History of a Betrayal. Volume 1: 1942–1945) подготовлено Росархивом и Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ). Масштабный академический проект, реализуемый совместно с американскими партнерами, вводит в международный научный оборот беспрецедентно обширный комплекс документальных источников по новейшей истории России, отмечается в сообщении Росархива. Презентация сборника в формате видеоконференции пройдет в понедельник. Организаторами виртуальной презентации выступают американские Институт европейских, российских и евразийских исследований (IERES) и Школа международных отношений Эллиота Университета Джорджа Вашингтона.
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"В восприятии Второй мировой войны западным обществом благодаря пропаганде существует множество стереотипов относительно того, что у советских людей, сотрудничавших с нацистами, якобы была какая-то другая идея. Мол, это не предатели своего народа, а те, кто всего лишь не любили власть коммунистов, и потому были вынуждены сотрудничать с немцами, и что судьба этих людей очень трагична, и вообще они не просто жертвы войны, но даже ее герои, хотевшие помочь своему народу избавиться от большевизма", - сказал Кудряшов РИА Новости.
"Все это блеф и ерунда, такая же нацистская пропаганда времен войны", - подчеркнул историк.
По словам Кудряшова, у людей, профессионально изучающих историю, двух мнений нет быть не может: Власов - это предатель своего народа и пособник гитлеровцев. "Но обычные люди за рубежом не могут прочитать материалы из наших источников, потому что не знают русского языка. И сейчас эти документы переведены на английский язык", - добавил он. Специалисты провели долгую и кропотливую работу по подготовке англоязычного издания сборника о Власове, отметил Кудряшов.
"И люди смогут прочитать документы и убедиться, кем в реальности был Власов и люди, помогавшие ему, что это предатель, нарушивший присягу, действовавший против своей страны и помогавший нацистам воевать ради их целей", - сказал историк.
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"В годы Второй мировой войны согласно уголовному праву США, европейских стран и даже Германии Власов за содеянное им подлежал смертной казни. А на Западе из него в "холодную войну" сделали фигуру, использовавшуюся против Советского Союза", - добавил Кудряшов.
Сборник документов "Генерал Власов: история предательства" вышел в России в 2015 году. В нем представлены документы из федеральных и ведомственных архивов РФ и других стран, в том числе Германии и США, документы из следственного дела Власова и его сообщников (протоколы допросов, стенограммы очных ставок, выписки из протоколов допросов), находящегося на хранении в Центральном архиве ФСБ России, итоговые документы следствия по делу Власова и его сообщников, а также воспоминания современников Власова, содержащие различные мнения о его личности и "власовском движении". "Я думаю, что это одно из лучших изданий Росархива за последние годы", - сказал Кудряшов.
Власов считался одним из самых способных советских военачальников начального периода Великой Отечественной войны. Войска 20-й армии Западного фронта, которой он командовал, отличились в битве за Москву. В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта. Летом 1942 года 2-я ударная армия оказалась в окружении, Власов был взят в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
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Находясь под опекой гитлеровцев, Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами – "Русской освободительной армией" (РОА). 12 мая 1945 года Власов был арестован советской военной контрразведкой СМЕРШ на территории Чехословакии. 1 августа 1946 года Власова и его главных пособников повесили в Москве по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.
В России слово "власовец" стало синонимом военного преступника, сознательно сдавшегося врагу и в дальнейшем действовавшего в рядах противника против своего Отечества.
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