https://ria.ru/20201205/varshava-1587798663.html
Протестующие польские фермеры заблокировали тракторами дорогу в Варшаве
Протестующие польские фермеры заблокировали тракторами дорогу в Варшаве
Польские фермеры заблокировали тракторами дорогу в Варшаве и рассыпали на проезжей части капусту. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:37
2020-12-05T12:37
2020-12-05T12:37
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ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости. Польские фермеры заблокировали тракторами дорогу в Варшаве и рассыпали на проезжей части капусту.Как передает корреспондент РИА Новости, утром фермеры на тракторах перекрыли перекресток улиц Плоцкой и Каспшака. Протестующие въехали в польскую столицу на тракторах.Они рассыпали на проезжей части капусту, сделав невозможным движение автомобилей.По улице Каспшака не может проехать даже полиция. "Я еду на дорожно-транспортное происшествие", - говорит офицер полиции. "А в деревнях люди совершают самоубийства", - отвечает ей участник протеста, заблокировавший дорогу своим трактором.Глава организации фермеров АгроУния Михал Колодзейчак пояснил, что протест связан с ухудшением финансового положения польских фермеров. В частности, речь идет о низких ценах на закупку сельхозпродукции, недостаточных субсидиях от правительства."Мы требуем, чтобы правительство исправило свои ошибки. Нужно выплатить людям компенсации, заморозить выплаты по кредитам. Торговля закрыта, наши продукты не продаются. Пусть правительство возьмет на себя ответственность за всех", - сказал Колодзейчик.
https://radiosputnik.ria.ru/20201128/abort-1586772865.html
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польша, варшава, в мире
ВАРШАВА, 5 дек – РИА Новости.
Польские фермеры заблокировали тракторами дорогу в Варшаве
и рассыпали на проезжей части капусту.
Как передает корреспондент РИА Новости, утром фермеры на тракторах перекрыли перекресток улиц Плоцкой и Каспшака. Протестующие въехали в польскую столицу на тракторах.
Они рассыпали на проезжей части капусту, сделав невозможным движение автомобилей.
По улице Каспшака не может проехать даже полиция. "Я еду на дорожно-транспортное происшествие", - говорит офицер полиции. "А в деревнях люди совершают самоубийства", - отвечает ей участник протеста, заблокировавший дорогу своим трактором.
Глава организации фермеров АгроУния Михал Колодзейчак пояснил, что протест связан с ухудшением финансового положения польских фермеров. В частности, речь идет о низких ценах на закупку сельхозпродукции, недостаточных субсидиях от правительства.
"Мы требуем, чтобы правительство исправило свои ошибки. Нужно выплатить людям компенсации, заморозить выплаты по кредитам. Торговля закрыта, наши продукты не продаются. Пусть правительство возьмет на себя ответственность за всех", - сказал Колодзейчик.