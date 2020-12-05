https://ria.ru/20201205/vaktsina-1587846602.html
Pfizer заявила о проблемах с производством вакцины от COVID-19
Pfizer заявила о проблемах с производством вакцины от COVID-19
Pfizer планирует выпустить только половину от запланированных доз вакцины из-за проблем с цепочками поставок. Об этом сообщает Fox News. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T20:19
2020-12-05T20:19
2020-12-05T20:19
коронавирус covid-19
pfizer inc
сша
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С вакциной Pfizer возникли серьезные проблемы
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Pfizer планирует выпустить только половину от запланированных доз вакцины из-за проблем с цепочками поставок. Об этом сообщает Fox News.Компания Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE надеялись произвести сто миллионов вакцин к концу года, однако сейчас количество планируемых доз сократили вдвое — до 50 миллионов.Pfizer получает сырье у поставщиков в США и Европе. Расширение производства компонентов для вакцины в прошлом месяце оказалось сложной задачей. На тот момент компания ожидала результатов испытаний препарата, говорится в статье.Компания не уточнила, каких компонентов не хватает для производства. Вакцины обычно содержат материалы, которые включают противовирусные агенты, антисептические жидкости, стерильную воду и элементы ДНК самого вируса, которые не вызывают серьезных симптомов, но запускают иммунную систему для выработки антител.Обычно компании сначала ждут, когда их продукт одобрят, и только потом начинают закупки сырья, организацию производственных линий и налаживают цепочки поставок, пишет издание."В этом случае все произошло одновременно. Мы начали формировать цепочки поставок в марте, когда вакцина еще только разрабатывалась. Это совершенно беспрецедентный случай", — сказал человек, знакомый с процессом разработки вакцины Pfizer.В настоящее время Pfizer и BioNtech планируют выпустить 1,3 миллиарда вакцин в 2021 году, а нехватку 50 миллионов доз в этом году покроют по мере наращивания производства.
https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587545357.html
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коронавирус covid-19, pfizer inc, сша
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Pfizer планирует выпустить только половину от запланированных доз вакцины из-за проблем с цепочками поставок. Об этом сообщает Fox News
.
"Расширение цепочки поставок сырья для вакцины заняло больше времени, чем ожидалось. Важно также подчеркнуть, что результаты клинических испытаний были позже, чем изначально планировалось", — сказала представитель компании.
Компания Pfizer и ее партнер из Германии
BioNTech SE надеялись произвести сто миллионов вакцин к концу года, однако сейчас количество планируемых доз сократили вдвое — до 50 миллионов.
Pfizer получает сырье у поставщиков в США
и Европе
. Расширение производства компонентов для вакцины в прошлом месяце оказалось сложной задачей. На тот момент компания ожидала результатов испытаний препарата, говорится в статье.
Компания не уточнила, каких компонентов не хватает для производства. Вакцины обычно содержат материалы, которые включают противовирусные агенты, антисептические жидкости, стерильную воду и элементы ДНК самого вируса, которые не вызывают серьезных симптомов, но запускают иммунную систему для выработки антител.
Обычно компании сначала ждут, когда их продукт одобрят, и только потом начинают закупки сырья, организацию производственных линий и налаживают цепочки поставок, пишет издание.
"В этом случае все произошло одновременно. Мы начали формировать цепочки поставок в марте, когда вакцина еще только разрабатывалась. Это совершенно беспрецедентный случай", — сказал человек, знакомый с процессом разработки вакцины Pfizer.
В настоящее время Pfizer и BioNtech планируют выпустить 1,3 миллиарда вакцин в 2021 году, а нехватку 50 миллионов доз в этом году покроют по мере наращивания производства.