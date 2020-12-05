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https://ria.ru/20201205/vaktsina-1587809476.html
Первая партия вакцины против коронавируса поступила в Башкирию
Первая партия вакцины против коронавируса поступила в Башкирию
В Башкирию поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной российскими учеными, заявил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:26
2020-12-05T14:26
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
минздрав башкирии
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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УФА, 5 дек - РИА Новости. В Башкирию поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной российскими учеными, заявил глава региона Радий Хабиров.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь, обеспечив прививками группы риска."Начинаем, в соответствии с поручением Президента России, новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. В республику поступила первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак - 1200 доз. В первую очередь прививаем тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными - медиков и соцработников", - сообщил Хабиров на своей странице в "ВКонтакте".Он отметил, что следующая партия вакцины для региона будет крупнее первой."Сколько нам смогут отгрузить доз - во многом зависит от мощностей производителя, постараемся взять побольше, чтобы начать вакцинировать широкие слои населения. Так, последовательно, будем создавать коллективный иммунитет. И, кстати, чтобы заранее пресечь возможные мошеннические спекуляции, предупреждаю - пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках. У частников их пока нет", - сообщил в соцсети глава республики."Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V" - российская вакцина против коронавируса, разработанная в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Является первой в мире зарегистрированной вакциной.По данным минздрава Башкирии, в регионе коронавирус обнаружен почти у 15 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Первая партия вакцины против коронавируса поступила в Башкирию

14:26 05.12.2020
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевСтарт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках
Старт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
УФА, 5 дек - РИА Новости. В Башкирию поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной российскими учеными, заявил глава региона Радий Хабиров.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь, обеспечив прививками группы риска.
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"Начинаем, в соответствии с поручением Президента России, новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. В республику поступила первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак - 1200 доз. В первую очередь прививаем тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными - медиков и соцработников", - сообщил Хабиров на своей странице в "ВКонтакте".
Он отметил, что следующая партия вакцины для региона будет крупнее первой.
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 04:05
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V"
"Сколько нам смогут отгрузить доз - во многом зависит от мощностей производителя, постараемся взять побольше, чтобы начать вакцинировать широкие слои населения. Так, последовательно, будем создавать коллективный иммунитет. И, кстати, чтобы заранее пресечь возможные мошеннические спекуляции, предупреждаю - пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках. У частников их пока нет", - сообщил в соцсети глава республики.
"Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V" - российская вакцина против коронавируса, разработанная в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Является первой в мире зарегистрированной вакциной.
По данным минздрава Башкирии, в регионе коронавирус обнаружен почти у 15 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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