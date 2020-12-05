https://ria.ru/20201205/vaktsina-1587809476.html

Первая партия вакцины против коронавируса поступила в Башкирию

Первая партия вакцины против коронавируса поступила в Башкирию

В Башкирию поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной российскими учеными, заявил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T14:26

2020-12-05T14:26

2020-12-05T14:26

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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УФА, 5 дек - РИА Новости. В Башкирию поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной российскими учеными, заявил глава региона Радий Хабиров.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь, обеспечив прививками группы риска."Начинаем, в соответствии с поручением Президента России, новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. В республику поступила первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак - 1200 доз. В первую очередь прививаем тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными - медиков и соцработников", - сообщил Хабиров на своей странице в "ВКонтакте".Он отметил, что следующая партия вакцины для региона будет крупнее первой."Сколько нам смогут отгрузить доз - во многом зависит от мощностей производителя, постараемся взять побольше, чтобы начать вакцинировать широкие слои населения. Так, последовательно, будем создавать коллективный иммунитет. И, кстати, чтобы заранее пресечь возможные мошеннические спекуляции, предупреждаю - пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках. У частников их пока нет", - сообщил в соцсети глава республики."Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V" - российская вакцина против коронавируса, разработанная в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Является первой в мире зарегистрированной вакциной.По данным минздрава Башкирии, в регионе коронавирус обнаружен почти у 15 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201204/immunitet-1587737457.html

https://ria.ru/20201205/vaktsina-1587674578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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