Первая партия вакцины против коронавируса поступила в Башкирию
УФА, 5 дек - РИА Новости. В Башкирию поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной российскими учеными, заявил глава региона Радий Хабиров.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции, в первую очередь, обеспечив прививками группы риска.
"Начинаем, в соответствии с поручением Президента России, новый этап борьбы с коронавирусной инфекцией. В республику поступила первая крупная партия двухкомпонентной векторной вакцины Центра Гамалеи Гам-КОВИД-Вак - 1200 доз. В первую очередь прививаем тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными - медиков и соцработников", - сообщил Хабиров на своей странице в "ВКонтакте".
Он отметил, что следующая партия вакцины для региона будет крупнее первой.
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"Сколько нам смогут отгрузить доз - во многом зависит от мощностей производителя, постараемся взять побольше, чтобы начать вакцинировать широкие слои населения. Так, последовательно, будем создавать коллективный иммунитет. И, кстати, чтобы заранее пресечь возможные мошеннические спекуляции, предупреждаю - пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках. У частников их пока нет", - сообщил в соцсети глава республики.
"Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V" - российская вакцина против коронавируса, разработанная в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Является первой в мире зарегистрированной вакциной.
По данным минздрава Башкирии, в регионе коронавирус обнаружен почти у 15 тысяч человек.
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