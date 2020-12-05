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Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
Вакцина от коронавируса не отменяет для привитого человека необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T08:11
2020-12-05T08:11
2020-12-05T08:19
вакцинация россиян от covid-19
распространение нового коронавируса
сергей собянин
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вакцина от коронавируса не отменяет для привитого человека необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, сообщила РИА Новости главный врач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.Президент России Владимир Путин в среду поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками людей из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 4 декабря открывается запись на прививки для сотрудников образования, здравоохранения и городских соцслужб. В субботу в Москве открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках, ее будут производить "Спутником V"."Сразу мы предупреждаем всех, что маски никто не отменяет. Наоборот, нужно продолжать себя защищать - и маски, и перчатки, и социальная дистанция в местах скопления людей как после введения первого компонента, так и второго компонента", - сказала она.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587723305.html
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вакцинация россиян от covid-19, сергей собянин, владимир путин, москва, общество