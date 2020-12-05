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На украинской фабрике ликвидировали елочные игрушки "Армия России"
На украинской фабрике ликвидировали елочные игрушки "Армия России"
Клавдиевская фабрика елочных украшений в Киевской области Украины производила новогодние игрушки с надписью "Армия России", после общественного резонанса тираж... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:20
2020-12-05T16:25
россия
киевская область
украина
экономика
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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Клавдиевская фабрика елочных украшений в Киевской области Украины производила новогодние игрушки с надписью "Армия России", после общественного резонанса тираж игрушек был ликвидирован, сообщил в субботу и. о. главы правления фабрики Павел Гукасов.Экскурсовод Сергей Савченко обратил внимание на продукцию с логотипом "Армия России", о чем опубликовал пост в Facebook. Он вызвал широкий резонанс."Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков", - написал Гукасов в Facebook.По его словам, экономический кризис и введение карантинных мероприятий привели к сокращению экскурсионного потока, что поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики. "Поэтому развитие новых проектов занял основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания", - отметил он.Гукасов добавил, что не давал инструкций сотрудникам не брать подобные заказы."И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидирован. Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы, и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль", - подчеркнул он.Гукасов также принес извинения от имени фабрики и выразил надежду на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики.Как пишет издание "Страна.UA", в субботу на Клавдиевскую фабрику прибыли украинские военные, которые принимали участие в операции в Донбассе, которые потребовали, чтобы собственник показал утилизированные игрушки и контракты. В ответ на это бизнесмен признался, что у него действительно есть контракт с Россией, и что это не запрещено законом. "Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги", - цитирует директора издание.Издание сообщает, что на место, где находится фабрика, прибыли правоохранители. Проводится осмотр помещения.
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россия, киевская область, украина, экономика

На украинской фабрике ликвидировали елочные игрушки "Армия России"

16:20 05.12.2020 (обновлено: 16:25 05.12.2020)
 
© Сергій СавченкоНовогодние игрушки с надписью "Армия России" на Клавдиевской фабрике елочных украшений. Кадр видео
Новогодние игрушки с надписью Армия России на Клавдиевской фабрике елочных украшений. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Сергій Савченко
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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Клавдиевская фабрика елочных украшений в Киевской области Украины производила новогодние игрушки с надписью "Армия России", после общественного резонанса тираж игрушек был ликвидирован, сообщил в субботу и. о. главы правления фабрики Павел Гукасов.
Экскурсовод Сергей Савченко обратил внимание на продукцию с логотипом "Армия России", о чем опубликовал пост в Facebook. Он вызвал широкий резонанс.
"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков", - написал Гукасов в Facebook.
По его словам, экономический кризис и введение карантинных мероприятий привели к сокращению экскурсионного потока, что поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики. "Поэтому развитие новых проектов занял основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания", - отметил он.

Вчора на Клавдієвській фабриці стався інцидент, який вимагає моїх коментарів як представника керівництва...

Опубликовано Pavel Gukasov Пятница, 4 декабря 2020 г.
Гукасов добавил, что не давал инструкций сотрудникам не брать подобные заказы.
"И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидирован. Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы, и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль", - подчеркнул он.
Гукасов также принес извинения от имени фабрики и выразил надежду на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики.
Как пишет издание "Страна.UA", в субботу на Клавдиевскую фабрику прибыли украинские военные, которые принимали участие в операции в Донбассе, которые потребовали, чтобы собственник показал утилизированные игрушки и контракты. В ответ на это бизнесмен признался, что у него действительно есть контракт с Россией, и что это не запрещено законом. "Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги", - цитирует директора издание.
Издание сообщает, что на место, где находится фабрика, прибыли правоохранители. Проводится осмотр помещения.
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