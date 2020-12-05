https://ria.ru/20201205/ukraina-1587820941.html

На украинской фабрике ликвидировали елочные игрушки "Армия России"

На украинской фабрике ликвидировали елочные игрушки "Армия России"

Клавдиевская фабрика елочных украшений в Киевской области Украины производила новогодние игрушки с надписью "Армия России", после общественного резонанса тираж... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T16:20

2020-12-05T16:20

2020-12-05T16:25

россия

киевская область

украина

экономика

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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Клавдиевская фабрика елочных украшений в Киевской области Украины производила новогодние игрушки с надписью "Армия России", после общественного резонанса тираж игрушек был ликвидирован, сообщил в субботу и. о. главы правления фабрики Павел Гукасов.Экскурсовод Сергей Савченко обратил внимание на продукцию с логотипом "Армия России", о чем опубликовал пост в Facebook. Он вызвал широкий резонанс."Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков", - написал Гукасов в Facebook.По его словам, экономический кризис и введение карантинных мероприятий привели к сокращению экскурсионного потока, что поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики. "Поэтому развитие новых проектов занял основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания", - отметил он.Гукасов добавил, что не давал инструкций сотрудникам не брать подобные заказы."И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидирован. Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы, и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль", - подчеркнул он.Гукасов также принес извинения от имени фабрики и выразил надежду на восстановление теплого отношения к имени и коллективу фабрики.Как пишет издание "Страна.UA", в субботу на Клавдиевскую фабрику прибыли украинские военные, которые принимали участие в операции в Донбассе, которые потребовали, чтобы собственник показал утилизированные игрушки и контракты. В ответ на это бизнесмен признался, что у него действительно есть контракт с Россией, и что это не запрещено законом. "Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги", - цитирует директора издание.Издание сообщает, что на место, где находится фабрика, прибыли правоохранители. Проводится осмотр помещения.

https://ria.ru/20201129/ukraina-1586765498.html

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россия, киевская область, украина, экономика