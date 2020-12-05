Суд в Одессе лишил русский язык статуса регионального
15:56 05.12.2020 (обновлено: 16:57 05.12.2020)
КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Одесский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального
Инстанция удовлетворила иск первого зампрокурора Одесской области и признала "противоправным и недействительным" решение областного совета установить русский язык в качестве регионального, сообщает пресс-служба суда.
В августе 2012 года совет определил, что в Одесской области наряду с украинским языком как государственным распространен и русский, к которому применяются меры, направленные на использование региональных языков и предусмотренные законодательством страны. Однако в феврале 2018-го КС признал закон Украины "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим Конституции.
"Таким образом, исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению", — заключила пресс-служба.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предписывает употребление украинского языка практически во всех сферах жизни: в госорганах, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в документе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза. Новый украинский лидер Владимир Зеленский, будучи на посту президента, пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия Конституции страны.