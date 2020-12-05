https://ria.ru/20201205/ukraina-1587818550.html

Суд в Одессе лишил русский язык статуса регионального

Суд в Одессе лишил русский язык статуса регионального

Одесский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T15:56

2020-12-05T15:56

2020-12-05T16:57

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КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Одесский окружной административный суд лишил русский язык статуса региональногоИнстанция удовлетворила иск первого зампрокурора Одесской области и признала "противоправным и недействительным" решение областного совета установить русский язык в качестве регионального, сообщает пресс-служба суда.В августе 2012 года совет определил, что в Одесской области наряду с украинским языком как государственным распространен и русский, к которому применяются меры, направленные на использование региональных языков и предусмотренные законодательством страны. Однако в феврале 2018-го КС признал закон Украины "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим Конституции."Таким образом, исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению", — заключила пресс-служба.В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предписывает употребление украинского языка практически во всех сферах жизни: в госорганах, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. При этом в документе делается исключение для английского и других языков стран Европейского союза. Новый украинский лидер Владимир Зеленский, будучи на посту президента, пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия Конституции страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/yazyk-1587747359.html

https://ria.ru/20201113/yazyk-1584464603.html

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одесская область, украина, в мире