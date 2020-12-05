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В Тульской области убили главреда местной газеты
В Тульской области убили главреда местной газеты
Главного редактора газеты "Знамя. Узловский район" Сергея Ванеева убили во время бытового конфликта, сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T21:25
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узловая
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главного редактора газеты "Знамя. Узловский район" Сергея Ванеева убили во время бытового конфликта, сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах. издание "Тульские новости". "Произошла ссора между Ванеевым, главный редактором районной газеты "Знамя", и его знакомым. Знакомый его зарезал", — сказал собеседник агентства и подчеркнул, что преступление не связано с его профессиональной деятельностью. Конфликт произошел днем в одном из общежитий города Узловая. Следователи возбудили уголовное дело. Как сообщили в СК, конфликт произошел сегодня днем, когда 27-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения ударил 54-летнего Ванеева ножом. Погибший возглавлял "Знамя" более 25 лет.
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узловая, тульская область, происшествия

В Тульской области убили главреда местной газеты

21:25 05.12.2020 (обновлено: 21:56 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главного редактора газеты "Знамя. Узловский район" Сергея Ванеева убили во время бытового конфликта, сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах. издание "Тульские новости".
"Произошла ссора между Ванеевым, главный редактором районной газеты "Знамя", и его знакомым. Знакомый его зарезал", — сказал собеседник агентства и подчеркнул, что преступление не связано с его профессиональной деятельностью.
Конфликт произошел днем в одном из общежитий города Узловая. Следователи возбудили уголовное дело.
Как сообщили в СК, конфликт произошел сегодня днем, когда 27-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения ударил 54-летнего Ванеева ножом.
Погибший возглавлял "Знамя" более 25 лет.
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