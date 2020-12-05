https://ria.ru/20201205/ubiystvo-1587852636.html

В Тульской области убили главреда местной газеты

В Тульской области убили главреда местной газеты

Главного редактора газеты "Знамя. Узловский район" Сергея Ванеева убили во время бытового конфликта, сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T21:25

2020-12-05T21:25

2020-12-05T21:56

узловая

тульская область

происшествия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Главного редактора газеты "Знамя. Узловский район" Сергея Ванеева убили во время бытового конфликта, сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах. издание "Тульские новости". "Произошла ссора между Ванеевым, главный редактором районной газеты "Знамя", и его знакомым. Знакомый его зарезал", — сказал собеседник агентства и подчеркнул, что преступление не связано с его профессиональной деятельностью. Конфликт произошел днем в одном из общежитий города Узловая. Следователи возбудили уголовное дело. Как сообщили в СК, конфликт произошел сегодня днем, когда 27-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения ударил 54-летнего Ванеева ножом. Погибший возглавлял "Знамя" более 25 лет.

https://ria.ru/20201130/rodstvenniki-1587023501.html

узловая

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

узловая, тульская область, происшествия