https://ria.ru/20201205/ubiystvo-1587782212.html

Задержанные за убийство семьи в Подмосковье признали вину

Задержанные за убийство семьи в Подмосковье признали вину

Задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T09:29

2020-12-05T09:29

2020-12-05T12:32

убийство семьи в подмосковье

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

волоколамск

происшествия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий."В ходе допроса подозреваемые дали следователю признательные показания, сообщив о том, что убийство совершено в ходе конфликта из-за претензий, высказанных потерпевшими по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачного участка", — сказала Врадий.Подозреваемыми оказались двое жителей Москвы и житель Солнечногорска. Как утверждает следствие, сначала они выстрелили в потерпевших, а потом переместили их тела в заброшенный дом на окраине СНТ и сожгли.В пятницу в сгоревшем частном доме на окраине садового товарищества "Малахит" под Волоколамском обнаружили тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стоял сгоревший автомобиль. По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад после того, как уехала из Москвы на дачу в Подмосковье. Следователи завели дело по статье "Убийство". Позже Врадий сообщала, что семья конфликтовала с соседями.

https://ria.ru/20201205/ubiystvo-1587771233.html

московская область (подмосковье)

волоколамск

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убийство семьи в подмосковье, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия