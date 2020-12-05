https://ria.ru/20201205/ubiystvo-1587782212.html
Задержанные за убийство семьи в Подмосковье признали вину
Задержанные за убийство семьи в Подмосковье признали вину
Задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T09:29
2020-12-05T09:29
2020-12-05T12:32
убийство семьи в подмосковье
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
волоколамск
происшествия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий."В ходе допроса подозреваемые дали следователю признательные показания, сообщив о том, что убийство совершено в ходе конфликта из-за претензий, высказанных потерпевшими по поводу причастности подозреваемых к поджогу их дачного участка", — сказала Врадий.Подозреваемыми оказались двое жителей Москвы и житель Солнечногорска. Как утверждает следствие, сначала они выстрелили в потерпевших, а потом переместили их тела в заброшенный дом на окраине СНТ и сожгли.В пятницу в сгоревшем частном доме на окраине садового товарищества "Малахит" под Волоколамском обнаружили тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Возле дома стоял сгоревший автомобиль. По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад после того, как уехала из Москвы на дачу в Подмосковье. Следователи завели дело по статье "Убийство". Позже Врадий сообщала, что семья конфликтовала с соседями.
https://ria.ru/20201205/ubiystvo-1587771233.html
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убийство семьи в подмосковье, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия