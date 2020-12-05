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"Гнались и стреляли": соседи рассказали об убийстве семьи в Подмосковье
"Гнались и стреляли": соседи рассказали об убийстве семьи в Подмосковье
Жители подмосковного дачного поселка, где были найдены убитыми супружеская пара и их дочь, рассказали РЕН ТВ подробности трагедии. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T01:21
2020-12-05T07:09
убийство семьи в подмосковье
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Жители подмосковного дачного поселка, где были найдены убитыми супружеская пара и их дочь, рассказали РЕН ТВ подробности трагедии.Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что на сгоревшей даче на окраине СНТ "Малахит" обнаружили погибших членов семьи. По предварительным данным, они перестали выходить на связь несколько дней назад, после того как уехали из столицы на дачу. Предположительно, у них был давний конфликт с соседями. Как рассказала Врадий, обгоревший автомобиль, находившийся на дачном участке погибших, был расстрелян. Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления, СК возбудил уголовное дело об убийстве по части 2 статьи 105 УК России. Местные жители заявили, что "бандиты гнались за своими жертвами по поселку и стреляли". По их словам, у погибших был давний конфликт с соседями по даче, которые развели на своем участке лошадей. Так, они жаловалась на зловоние с участка соседей, который не был приспособлен для разведения скота, и даже обращались в прокуратуру.По словам жителей СНТ, семье ранее поступали угрозы, при этом за несколько дней до инцидента их сосед увез лошадей со своего участка. В день трагедии у погибших неожиданно загорелся дом, они приехали в поселок и начали составлять акт о пожаре, после чего и разгорелся конфликт.
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Криминалисты работают на месте убийства семьи с ребенком под Волоколамском
Трупы трех человек нашли убитыми в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Малахит" под Волоколамском. Их автомобиль преступники обстреляли и сожгли. Жертвами преступления стали отец, мать и 16-летняя дочь.
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убийство семьи в подмосковье, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

"Гнались и стреляли": соседи рассказали об убийстве семьи в Подмосковье

01:21 05.12.2020 (обновлено: 07:09 05.12.2020)
 
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Жители подмосковного дачного поселка, где были найдены убитыми супружеская пара и их дочь, рассказали РЕН ТВ подробности трагедии.
Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила РИА Новости, что на сгоревшей даче на окраине СНТ "Малахит" обнаружили погибших членов семьи. По предварительным данным, они перестали выходить на связь несколько дней назад, после того как уехали из столицы на дачу. Предположительно, у них был давний конфликт с соседями. Как рассказала Врадий, обгоревший автомобиль, находившийся на дачном участке погибших, был расстрелян. Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления, СК возбудил уголовное дело об убийстве по части 2 статьи 105 УК России.
Местные жители заявили, что "бандиты гнались за своими жертвами по поселку и стреляли". По их словам, у погибших был давний конфликт с соседями по даче, которые развели на своем участке лошадей. Так, они жаловалась на зловоние с участка соседей, который не был приспособлен для разведения скота, и даже обращались в прокуратуру.
По словам жителей СНТ, семье ранее поступали угрозы, при этом за несколько дней до инцидента их сосед увез лошадей со своего участка. В день трагедии у погибших неожиданно загорелся дом, они приехали в поселок и начали составлять акт о пожаре, после чего и разгорелся конфликт.
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Убийство семьи в ПодмосковьеОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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