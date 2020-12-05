https://ria.ru/20201205/turtsiya-1587799003.html

Турецкие отельеры рассказали о работе саун, бассейнов и спа-салонов

Турецкие отельеры рассказали о работе саун, бассейнов и спа-салонов

Отели Турции определяются, будут ли они ограничивать посещение туристами бассейнов, хаммамов, саун, массажных и спа-салонов из-за новых коронавирусных... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T12:48

2020-12-05T12:48

2020-12-05T12:48

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Отели Турции определяются, будут ли они ограничивать посещение туристами бассейнов, хаммамов, саун, массажных и спа-салонов из-за новых коронавирусных ограничений, введенных в стране, сообщает TourDom.ru. Ранее министерство внутренних дел Турции выпустило циркуляр с уточнениями правил работы гостиниц. В нем говорилось о запрете после 22:00 ночных дискотек, концертов и других развлекательных мероприятий, на которых играет музыка. Но в документе не уточнялось, смогут ли туристы пользоваться остальными привычными для них услугами отелей. По информации местной газеты, чуть позже МВД ответило и на этот вопрос: "Хаммамы, спа, бассейны, массажные салоны, бани, кинотеатры, расположенные в жилых помещениях, не должны обслуживать гостей".Представители турецких отелей и принимающих компаний по-разному интерпретировали этот запрет. "Насколько мы понимаем, ограничения распространяются на городские гостиницы. Мы же работаем с отелями класса резорт, — прокомментировала Оксана Шатрова, менеджер по туризму, сотрудничающая с турецкой принимающей компанией. — Во многих из них по-прежнему функционируют и сауны, и бассейны, и мини-клубы. Новогодняя программа тоже остается в силе – без ограничений. Это так на сегодняшний день, конечно, что будет потом, мы не знаем. Следим за ситуацией".Представители одной турецкой гостиницы, напротив, считают, что запрет распространяется на все отели. "Согласно указу правительства, функционирование хаммамов, саун, бассейнов, фитнес-залов и прочее запрещены на неопределенный срок", – комментирует Барыш Челик, директор департамента маркетинга и продаж отеля. В другой гостинице ответили, что на данный момент у них спа-салон работает в сокращенном режиме. Посещать фитнес-зону, хаммам и сауну можно, но группами и в определенные часы, массаж возможен только по предварительной записи. Бассейны в спа-комплексах пока закрыты. "Некоторые гости жалуются, а другие относятся с пониманием", – отмечает директор по продажам отеля Екатерина Романова. По мнению директора по продажам гостиничной сети Сами Йылмаз, это временные меры, и к Новому году все вновь заработает. Некоторые объекты размещения признались, что пока не стали ограничивать гостей. "У нас все открыто для туристов, и мы планируем так и оставить. Но афишировать это не хотели бы. Пока что действуем по принципу непривлечения к себе лишнего внимания", – признались в одном из турецких отелей.

https://ria.ru/20201129/dzhanabaeva-1586288008.html

https://ria.ru/20201112/khyugge-1584145322.html

https://ria.ru/20201125/turtsiya-1586131735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, отели, новости - туризм, турция, отдых