https://ria.ru/20201205/tserkov-1587849607.html
В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов самостоятельно
В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов самостоятельно
Вопросы, связанные с "беснованием", следует обсуждать со священниками, всякая же "самодеятельность" в этом деле совершенно недопустима, заявил в субботу глава... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T20:53
2020-12-05T20:53
2020-12-05T21:01
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:334:2907:1969_1400x0_80_0_0_402d6bc2e4fd743d542f1ad74b632f96.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопросы, связанные с "беснованием", следует обсуждать со священниками, всякая же "самодеятельность" в этом деле совершенно недопустима, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя случай с "изгнанием бесов" родителями из своего сына в Волгоградской области.Ранее внимание органов опеки и правоохранительных структур региона привлекло видео, на котором родители "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына. Свои действия они объяснили тем, что их сын странно ведет себя в храме. При этом настоятельница монастыря, куда приводили ребенка, свидетельствует совсем о другом. По ее словам, это нормальный, здоровый мальчик, который готов идти на контакт, беседовать со священником, исповедоваться.Комментируя данный случай в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", митрополит Иларион указал на "вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике Церкви"."В Церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье - отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов. Но, во-первых, этот чин никогда не совершается над детьми. Во-вторых, он может совершаться даже не всяким священником, а только тем, который получил на это благословение от архиерея. В-третьих, и это самое главное, мы не должны путать определенные феномены психического порядка с беснованием. Беснование - это совершенно особый феномен, который требует особого подхода", - сказал иерарх.По его мнению, поведение родителей этого ребенка свидетельствует о том, что они, скорее всего, просто плохо разбираются в том, что такое религия, что такое православное вероучение: они верят не только в Бога и дьявола, но еще и в сглаз, в порчу, то есть в то, что Церковь оценивает как суеверие."Поэтому, если возникают вопросы, следует ли изгонять бесов из того или иного человека, прежде всего, нужно обратиться к священникам. Всякая самодеятельность в этом совершенно недопустима", - добавил архиерей РПЦ.
https://ria.ru/20201124/rpts-1586057380.html
https://ria.ru/20201117/pol-1585038609.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_e09c7d3fb33fbdadd161d32b6d2141a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, волгоградская область
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Вопросы, связанные с "беснованием", следует обсуждать со священниками, всякая же "самодеятельность" в этом деле совершенно недопустима, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС
) Московского патриархата
митрополит Волоколамский Иларион, комментируя случай с "изгнанием бесов" родителями из своего сына в Волгоградской области
.
Ранее внимание органов опеки и правоохранительных структур региона привлекло видео, на котором родители "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына. Свои действия они объяснили тем, что их сын странно ведет себя в храме. При этом настоятельница монастыря, куда приводили ребенка, свидетельствует совсем о другом. По ее словам, это нормальный, здоровый мальчик, который готов идти на контакт, беседовать со священником, исповедоваться.
Комментируя данный случай в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"
, митрополит Иларион указал на "вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике Церкви".
"В Церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье - отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов. Но, во-первых, этот чин никогда не совершается над детьми. Во-вторых, он может совершаться даже не всяким священником, а только тем, который получил на это благословение от архиерея. В-третьих, и это самое главное, мы не должны путать определенные феномены психического порядка с беснованием. Беснование - это совершенно особый феномен, который требует особого подхода", - сказал иерарх.
По его мнению, поведение родителей этого ребенка свидетельствует о том, что они, скорее всего, просто плохо разбираются в том, что такое религия, что такое православное вероучение: они верят не только в Бога и дьявола, но еще и в сглаз, в порчу, то есть в то, что Церковь оценивает как суеверие.
"Поэтому, если возникают вопросы, следует ли изгонять бесов из того или иного человека, прежде всего, нужно обратиться к священникам. Всякая самодеятельность в этом совершенно недопустима", - добавил архиерей РПЦ
.