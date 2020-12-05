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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201205/tserkov-1587849607.html
В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов самостоятельно
В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов самостоятельно
Вопросы, связанные с "беснованием", следует обсуждать со священниками, всякая же "самодеятельность" в этом деле совершенно недопустима, заявил в субботу глава... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T20:53
2020-12-05T21:01
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
волгоградская область
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопросы, связанные с "беснованием", следует обсуждать со священниками, всякая же "самодеятельность" в этом деле совершенно недопустима, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя случай с "изгнанием бесов" родителями из своего сына в Волгоградской области.Ранее внимание органов опеки и правоохранительных структур региона привлекло видео, на котором родители "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына. Свои действия они объяснили тем, что их сын странно ведет себя в храме. При этом настоятельница монастыря, куда приводили ребенка, свидетельствует совсем о другом. По ее словам, это нормальный, здоровый мальчик, который готов идти на контакт, беседовать со священником, исповедоваться.Комментируя данный случай в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", митрополит Иларион указал на "вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике Церкви"."В Церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье - отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов. Но, во-первых, этот чин никогда не совершается над детьми. Во-вторых, он может совершаться даже не всяким священником, а только тем, который получил на это благословение от архиерея. В-третьих, и это самое главное, мы не должны путать определенные феномены психического порядка с беснованием. Беснование - это совершенно особый феномен, который требует особого подхода", - сказал иерарх.По его мнению, поведение родителей этого ребенка свидетельствует о том, что они, скорее всего, просто плохо разбираются в том, что такое религия, что такое православное вероучение: они верят не только в Бога и дьявола, но еще и в сглаз, в порчу, то есть в то, что Церковь оценивает как суеверие."Поэтому, если возникают вопросы, следует ли изгонять бесов из того или иного человека, прежде всего, нужно обратиться к священникам. Всякая самодеятельность в этом совершенно недопустима", - добавил архиерей РПЦ.
https://ria.ru/20201124/rpts-1586057380.html
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московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, волгоградская область

В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов самостоятельно

20:53 05.12.2020 (обновлено: 21:01 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопросы, связанные с "беснованием", следует обсуждать со священниками, всякая же "самодеятельность" в этом деле совершенно недопустима, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя случай с "изгнанием бесов" родителями из своего сына в Волгоградской области.
Ранее внимание органов опеки и правоохранительных структур региона привлекло видео, на котором родители "изгоняют бесов" из своего десятилетнего сына. Свои действия они объяснили тем, что их сын странно ведет себя в храме. При этом настоятельница монастыря, куда приводили ребенка, свидетельствует совсем о другом. По ее словам, это нормальный, здоровый мальчик, который готов идти на контакт, беседовать со священником, исповедоваться.
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Комментируя данный случай в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", митрополит Иларион указал на "вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике Церкви".
"В Церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье - отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов. Но, во-первых, этот чин никогда не совершается над детьми. Во-вторых, он может совершаться даже не всяким священником, а только тем, который получил на это благословение от архиерея. В-третьих, и это самое главное, мы не должны путать определенные феномены психического порядка с беснованием. Беснование - это совершенно особый феномен, который требует особого подхода", - сказал иерарх.
По его мнению, поведение родителей этого ребенка свидетельствует о том, что они, скорее всего, просто плохо разбираются в том, что такое религия, что такое православное вероучение: они верят не только в Бога и дьявола, но еще и в сглаз, в порчу, то есть в то, что Церковь оценивает как суеверие.
"Поэтому, если возникают вопросы, следует ли изгонять бесов из того или иного человека, прежде всего, нужно обратиться к священникам. Всякая самодеятельность в этом совершенно недопустима", - добавил архиерей РПЦ.
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