https://ria.ru/20201205/truboukladchik-1587782437.html

Способное достроить "Северный поток — 2" судно приблизилось к месту работ

Способное достроить "Северный поток — 2" судно приблизилось к месту работ

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое в четверг покинуло порт Калининграда и направилось на запад в сторону Германии, остановило движение и находится... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T09:32

2020-12-05T09:32

2020-12-05T12:59

академик черский (судно)

nord stream 2 ag

северный поток — 2

калининград

экономика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое в четверг покинуло порт Калининграда и направилось на запад в сторону Германии, остановило движение и находится в 150 километрах от логистической базы проекта "Северный поток 2", свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.Судно остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран - логистической базы "Северного потока - 2". Сейчас там неподалеку стоят несколько судов снабжения, в частности "Умка". Скорость "Академика Черского" полностью сброшена, а статус сменился на "ограниченная возможность маневрировать".Представитель Морского и гидрографического агентства Германии 1 декабря сообщал, что Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока - 2", в субботу возобновит прокладку "Северного потока - 2" и, предположительно, будет использовать для этого судно "Академик Черский". В самой компании РИА Новости подтверждали планы возобновить работы по укладке труб в исключительной экономической зоне Германии в декабре, но без конкретики."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Теперь в качестве одного из вариантов достройки "Северного потока - 2" рассматривается трубоукладчик "Академик Черский".

https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587720203.html

https://ria.ru/20201204/gaz-1587694536.html

калининград

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академик черский (судно), nord stream 2 ag, северный поток — 2, калининград, экономика