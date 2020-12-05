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Способное достроить "Северный поток — 2" судно приблизилось к месту работ
Способное достроить "Северный поток — 2" судно приблизилось к месту работ
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое в четверг покинуло порт Калининграда и направилось на запад в сторону Германии, остановило движение и находится... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T09:32
2020-12-05T12:59
академик черский (судно)
nord stream 2 ag
северный поток — 2
калининград
экономика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое в четверг покинуло порт Калининграда и направилось на запад в сторону Германии, остановило движение и находится в 150 километрах от логистической базы проекта "Северный поток 2", свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.Судно остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран - логистической базы "Северного потока - 2". Сейчас там неподалеку стоят несколько судов снабжения, в частности "Умка". Скорость "Академика Черского" полностью сброшена, а статус сменился на "ограниченная возможность маневрировать".Представитель Морского и гидрографического агентства Германии 1 декабря сообщал, что Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока - 2", в субботу возобновит прокладку "Северного потока - 2" и, предположительно, будет использовать для этого судно "Академик Черский". В самой компании РИА Новости подтверждали планы возобновить работы по укладке труб в исключительной экономической зоне Германии в декабре, но без конкретики."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Теперь в качестве одного из вариантов достройки "Северного потока - 2" рассматривается трубоукладчик "Академик Черский".
https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587720203.html
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академик черский (судно), nord stream 2 ag, северный поток — 2, калининград, экономика

Способное достроить "Северный поток — 2" судно приблизилось к месту работ

09:32 05.12.2020 (обновлено: 12:59 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое в четверг покинуло порт Калининграда и направилось на запад в сторону Германии, остановило движение и находится в 150 километрах от логистической базы проекта "Северный поток 2", свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.
Судно остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран - логистической базы "Северного потока - 2". Сейчас там неподалеку стоят несколько судов снабжения, в частности "Умка". Скорость "Академика Черского" полностью сброшена, а статус сменился на "ограниченная возможность маневрировать".
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 17:37
Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Представитель Морского и гидрографического агентства Германии 1 декабря сообщал, что Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока - 2", в субботу возобновит прокладку "Северного потока - 2" и, предположительно, будет использовать для этого судно "Академик Черский". В самой компании РИА Новости подтверждали планы возобновить работы по укладке труб в исключительной экономической зоне Германии в декабре, но без конкретики.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Теперь в качестве одного из вариантов достройки "Северного потока - 2" рассматривается трубоукладчик "Академик Черский".
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 15:35
Раскрыты потери Украины от строительства "Северного потока — 2"
 
Академик Черский (судно)Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2КалининградЭкономика
 
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