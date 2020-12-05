Способное достроить "Северный поток — 2" судно приблизилось к месту работ
09:32 05.12.2020 (обновлено: 12:59 05.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое в четверг покинуло порт Калининграда и направилось на запад в сторону Германии, остановило движение и находится в 150 километрах от логистической базы проекта "Северный поток 2", свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.
Судно остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран - логистической базы "Северного потока - 2". Сейчас там неподалеку стоят несколько судов снабжения, в частности "Умка". Скорость "Академика Черского" полностью сброшена, а статус сменился на "ограниченная возможность маневрировать".
Представитель Морского и гидрографического агентства Германии 1 декабря сообщал, что Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока - 2", в субботу возобновит прокладку "Северного потока - 2" и, предположительно, будет использовать для этого судно "Академик Черский". В самой компании РИА Новости подтверждали планы возобновить работы по укладке труб в исключительной экономической зоне Германии в декабре, но без конкретики.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Теперь в качестве одного из вариантов достройки "Северного потока - 2" рассматривается трубоукладчик "Академик Черский".
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