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Власти США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok, сообщили СМИ
Власти США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok, сообщили СМИ
Власти США не намерены продлевать крайний срок запрета приложения TikTok, который должен вступить в силу, если ByteDance не продаст ее американский сегмент,... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T09:01
2020-12-05T09:01
tiktok
минторг сша
министерство торговли сша
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сша
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти США не намерены продлевать крайний срок запрета приложения TikTok, который должен вступить в силу, если ByteDance не продаст ее американский сегмент, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.На прошлой неделе Комитет по международным инвестициям в США предоставил отсрочку запрета TikTok до 4 декабря. По данным источников, власти не намерены делать это снова, соответствующее решение лично принял президент США Дональд Трамп. Однако переговоры между компанией и правительством, как ожидается, продолжатся.По словам представителя министерства финансов США, которые приводит агентство, Комитет по международным инвестициям в США "сотрудничает с ByteDance с целью завершения продажи части активов и других шагов, необходимых для устранения рисков национальной безопасности".Ранее министерство торговли США заявило, что с 12 ноября запретит использование TikTok в стране, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности. Затем власти отложили дату запрета.В середине ноября газета Wall Street Journal сообщила, что минторг США пока не будет реализовывать фактический запрет на TikTok, пока в судах США рассматриваются дела на этот счет.Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/tiktok-1584498330.html
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tiktok, минторг сша, министерство торговли сша, министерство финансов сша, дональд трамп, китай, сша, в мире

Власти США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok, сообщили СМИ

09:01 05.12.2020
 
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Радио Sputnik Сергей Тучин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти США не намерены продлевать крайний срок запрета приложения TikTok, который должен вступить в силу, если ByteDance не продаст ее американский сегмент, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
На прошлой неделе Комитет по международным инвестициям в США предоставил отсрочку запрета TikTok до 4 декабря. По данным источников, власти не намерены делать это снова, соответствующее решение лично принял президент США Дональд Трамп. Однако переговоры между компанией и правительством, как ожидается, продолжатся.
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 15:36
В США отложили блокировку TikTok
По словам представителя министерства финансов США, которые приводит агентство, Комитет по международным инвестициям в США "сотрудничает с ByteDance с целью завершения продажи части активов и других шагов, необходимых для устранения рисков национальной безопасности".
Ранее министерство торговли США заявило, что с 12 ноября запретит использование TikTok в стране, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности. Затем власти отложили дату запрета.
В середине ноября газета Wall Street Journal сообщила, что минторг США пока не будет реализовывать фактический запрет на TikTok, пока в судах США рассматриваются дела на этот счет.
Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
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