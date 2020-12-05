https://ria.ru/20201205/tiktok-1587780114.html

Власти США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok, сообщили СМИ

Власти США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok, сообщили СМИ

Власти США не намерены продлевать крайний срок запрета приложения TikTok, который должен вступить в силу, если ByteDance не продаст ее американский сегмент,... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T09:01

2020-12-05T09:01

2020-12-05T09:01

tiktok

минторг сша

министерство торговли сша

министерство финансов сша

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Власти США не намерены продлевать крайний срок запрета приложения TikTok, который должен вступить в силу, если ByteDance не продаст ее американский сегмент, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.На прошлой неделе Комитет по международным инвестициям в США предоставил отсрочку запрета TikTok до 4 декабря. По данным источников, власти не намерены делать это снова, соответствующее решение лично принял президент США Дональд Трамп. Однако переговоры между компанией и правительством, как ожидается, продолжатся.По словам представителя министерства финансов США, которые приводит агентство, Комитет по международным инвестициям в США "сотрудничает с ByteDance с целью завершения продажи части активов и других шагов, необходимых для устранения рисков национальной безопасности".Ранее министерство торговли США заявило, что с 12 ноября запретит использование TikTok в стране, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности. Затем власти отложили дату запрета.В середине ноября газета Wall Street Journal сообщила, что минторг США пока не будет реализовывать фактический запрет на TikTok, пока в судах США рассматриваются дела на этот счет.Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/tiktok-1584498330.html

https://ria.ru/20201117/tiktok-1585029206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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