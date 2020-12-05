https://ria.ru/20201205/terminator-1587856158.html

"Заменит целый взвод". Defense News оценил российскую БМПТ "Терминатор"

"Заменит целый взвод". Defense News оценил российскую БМПТ "Терминатор"

Американское издание Defense News оценило поступившие на вооружение российской армии боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T22:18

2020-12-05T22:18

2020-12-06T05:08

россия

вооруженные силы рф

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"Заменит целый взвод". В США оценили российский танк "Терминатор"

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американское издание Defense News оценило поступившие на вооружение российской армии боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".Машина оснащена сверхзвуковым противотанковым ракетным комплексом "Атака", способным поражать цели на расстоянии до шести километров, а также двумя 30-мм пушками, которые могут использоваться против пехоты и вертолетов, двумя гранатометами и пулеметами Калашникова. БМПТ развивает скорость до 60 километров в час и управляется экипажем из пяти человек. Его конструкция основана на базе танка Т-90, пишет издание.По мнению военных экспертов, один такой БМПТ может заменить мотострелковый взвод из 40 солдат и шесть бронемашин.Российские военные получили восемь машин "Терминатор", которые протестируют на учениях.Танки, впервые представленные во время ежегодного военного парада на Красной площади в 2018 году, принимали участие в российской операции в Сирии, говорится в статье.

https://ria.ru/20201202/pvo-1587359147.html

россия

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россия, вооруженные силы рф