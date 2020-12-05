https://ria.ru/20201205/sudno-1587793841.html

Судно для укладки труб "Северного потока — 2" покинуло порт Висмар

Судно для укладки труб "Северного потока — 2" покинуло порт Висмар

Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток в порт... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T11:54

2020-12-05T11:54

2020-12-05T15:15

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток в порт Росток, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic."Фортуна" движется со скоростью 2,8 узла.Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG рассматривает два варианта прокладки трубопровода. Одна из идей — использовать судно с якорным позиционированием, каким как раз является "Фортуна". Другая — воспользоваться "Академиком Черским" с системой динамического позиционирования. Это судно в четверг вышло из порта Калининграда, а ранее в субботу остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта.Немецкие власти дали "Фортуне" разрешение на работы 5-31 декабря в южной части Балтийского моря."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают Соединенные Штаты. Накануне в конгрессе согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает санкции к компаниям, содействующим продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляющим страховые и технические услуги. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано заявил РИА Новости, что ЕК выступает против американских инициатив.При этом немецкий таблоид Bild сообщал со ссылкой на источники, что в Германии могут создать специальный фонд, который позволит эти санкции обойти. По данным издания, спецфонд, предположительно, планируемый властями Мекленбурга — Передней Померании, будет нацелен на борьбу с изменениями климата, поэтому для обхода ограничительных мер Вашингтона он может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".

https://ria.ru/20201205/truboukladchik-1587782437.html

https://ria.ru/20201205/potok-1587776669.html

германия

сша

калининград

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, сша, калининград, украина, экономика