Судно для укладки труб "Северного потока — 2" покинуло порт Висмар
11:54 05.12.2020 (обновлено: 15:15 05.12.2020)
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток в порт Росток, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.
"Фортуна" движется со скоростью 2,8 узла.
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG рассматривает два варианта прокладки трубопровода. Одна из идей — использовать судно с якорным позиционированием, каким как раз является "Фортуна". Другая — воспользоваться "Академиком Черским" с системой динамического позиционирования. Это судно в четверг вышло из порта Калининграда, а ранее в субботу остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта.
Немецкие власти дали "Фортуне" разрешение на работы 5-31 декабря в южной части Балтийского моря.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта выступают Соединенные Штаты. Накануне в конгрессе согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает санкции к компаниям, содействующим продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляющим страховые и технические услуги. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано заявил РИА Новости, что ЕК выступает против американских инициатив.
При этом немецкий таблоид Bild сообщал со ссылкой на источники, что в Германии могут создать специальный фонд, который позволит эти санкции обойти. По данным издания, спецфонд, предположительно, планируемый властями Мекленбурга — Передней Померании, будет нацелен на борьбу с изменениями климата, поэтому для обхода ограничительных мер Вашингтона он может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".