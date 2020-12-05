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Судно для укладки труб "Северного потока — 2" покинуло порт Висмар
Судно для укладки труб "Северного потока — 2" покинуло порт Висмар
Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток в порт... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:54
2020-12-05T15:15
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток в порт Росток, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic."Фортуна" движется со скоростью 2,8 узла.Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG рассматривает два варианта прокладки трубопровода. Одна из идей — использовать судно с якорным позиционированием, каким как раз является "Фортуна". Другая — воспользоваться "Академиком Черским" с системой динамического позиционирования. Это судно в четверг вышло из порта Калининграда, а ранее в субботу остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта.Немецкие власти дали "Фортуне" разрешение на работы 5-31 декабря в южной части Балтийского моря."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают Соединенные Штаты. Накануне в конгрессе согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает санкции к компаниям, содействующим продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляющим страховые и технические услуги. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано заявил РИА Новости, что ЕК выступает против американских инициатив.При этом немецкий таблоид Bild сообщал со ссылкой на источники, что в Германии могут создать специальный фонд, который позволит эти санкции обойти. По данным издания, спецфонд, предположительно, планируемый властями Мекленбурга — Передней Померании, будет нацелен на борьбу с изменениями климата, поэтому для обхода ограничительных мер Вашингтона он может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".
https://ria.ru/20201205/truboukladchik-1587782437.html
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, сша, калининград, украина, экономика

Судно для укладки труб "Северного потока — 2" покинуло порт Висмар

11:54 05.12.2020 (обновлено: 15:15 05.12.2020)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток в порт Росток, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.
"Фортуна" движется со скоростью 2,8 узла.
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Способное достроить "Северный поток — 2" судно приблизилось к месту работ
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG рассматривает два варианта прокладки трубопровода. Одна из идей — использовать судно с якорным позиционированием, каким как раз является "Фортуна". Другая — воспользоваться "Академиком Черским" с системой динамического позиционирования. Это судно в четверг вышло из порта Калининграда, а ранее в субботу остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта.
Немецкие власти дали "Фортуне" разрешение на работы 5-31 декабря в южной части Балтийского моря.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта выступают Соединенные Штаты. Накануне в конгрессе согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает санкции к компаниям, содействующим продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляющим страховые и технические услуги. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано заявил РИА Новости, что ЕК выступает против американских инициатив.
При этом немецкий таблоид Bild сообщал со ссылкой на источники, что в Германии могут создать специальный фонд, который позволит эти санкции обойти. По данным издания, спецфонд, предположительно, планируемый властями Мекленбурга — Передней Померании, будет нацелен на борьбу с изменениями климата, поэтому для обхода ограничительных мер Вашингтона он может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияСШАКалининградУкраинаЭкономика
 
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