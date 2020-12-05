https://ria.ru/20201205/somali-1587805174.html

Боевики атаковали четыре базы миссии Африканского союза в Сомали

Боевики атаковали четыре базы миссии Африканского союза в Сомали

Неизвестные боевики в ночь на субботу на юге Сомали атаковали четыре базы миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), сообщает издание Somali... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T13:41

2020-12-05T13:41

2020-12-05T13:41

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Неизвестные боевики в ночь на субботу на юге Сомали атаковали четыре базы миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), сообщает издание Somali Guardian.Сообщается, что атакам подверглись базы контингента Кении и Уганды в составе АМИСОМ в районе городов Абдалла Бироле, Доблей, Джанале и Илаша. Информация о пострадавших и погибших пока не поступала.Издание отмечает, что нападения произошли спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп распорядился вывести американские войска из Сомали к началу 2021 года.Ранее в пятницу Пентагон сообщил, что США выведут большинство из 700 своих солдат в Сомали к началу 2021 года. В свою очередь, газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на Пентагон, что дата вывода - 15 января и что США намерены оставить в стране лишь небольшой контингент в столице Могадишо.

https://ria.ru/20201020/amerika-1580542260.html

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министерство обороны сша, могадишо, сомали, сша, в мире