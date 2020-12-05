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Собянин поблагодарил московских волонтеров за их деятельность
Собянин поблагодарил московских волонтеров за их деятельность
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил волонтеров за их деятельность и поздравил с Днем добровольца, соответствующе обращение опубликовано на личной странице... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T18:03
2020-12-05T18:03
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил волонтеров за их деятельность и поздравил с Днем добровольца, соответствующе обращение опубликовано на личной странице главы города в социальной сети "ВКонтакте"."В День добровольца хочу сказать огромное спасибо всем волонтерам! В Москве сотни организаций, участники которых делают добрые дела. Помогают приютам для бездомных животных, занимаются экологией, социальным волонтерством. Огромную пользу городу приносят пожарные-добровольцы и многие-многие другие", - говорится в поздравительном посте.Собянин подчеркнул, что во время пандемии волонтеры сыграли особую роль. Тысячи людей стали участниками акции #Мывместе: добровольцы помогали пожилым, многодетным, одиноким людям. Суть этого движения, как отметил мэр, в том, чтобы никто не остался один на один с проблемой."Несколько раз за последние месяцы встречался с добровольцами - люди с невероятной энергетикой и старающиеся помогать абсолютно беззаветно ... Спасибо вам, друзья, ваша помощь бесценна! Берегите себя", - написал мэр.
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сергей собянин, москва, общество

Собянин поблагодарил московских волонтеров за их деятельность

18:03 05.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил волонтеров за их деятельность и поздравил с Днем добровольца, соответствующе обращение опубликовано на личной странице главы города в социальной сети "ВКонтакте".
"В День добровольца хочу сказать огромное спасибо всем волонтерам! В Москве сотни организаций, участники которых делают добрые дела. Помогают приютам для бездомных животных, занимаются экологией, социальным волонтерством. Огромную пользу городу приносят пожарные-добровольцы и многие-многие другие", - говорится в поздравительном посте.
Собянин подчеркнул, что во время пандемии волонтеры сыграли особую роль. Тысячи людей стали участниками акции #Мывместе: добровольцы помогали пожилым, многодетным, одиноким людям. Суть этого движения, как отметил мэр, в том, чтобы никто не остался один на один с проблемой.
"Несколько раз за последние месяцы встречался с добровольцами - люди с невероятной энергетикой и старающиеся помогать абсолютно беззаветно ... Спасибо вам, друзья, ваша помощь бесценна! Берегите себя", - написал мэр.
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