https://ria.ru/20201205/sobyanin-1587832704.html

Собянин поблагодарил московских волонтеров за их деятельность

Собянин поблагодарил московских волонтеров за их деятельность

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил волонтеров за их деятельность и поздравил с Днем добровольца, соответствующе обращение опубликовано на личной странице... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T18:03

2020-12-05T18:03

2020-12-05T18:03

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил волонтеров за их деятельность и поздравил с Днем добровольца, соответствующе обращение опубликовано на личной странице главы города в социальной сети "ВКонтакте"."В День добровольца хочу сказать огромное спасибо всем волонтерам! В Москве сотни организаций, участники которых делают добрые дела. Помогают приютам для бездомных животных, занимаются экологией, социальным волонтерством. Огромную пользу городу приносят пожарные-добровольцы и многие-многие другие", - говорится в поздравительном посте.Собянин подчеркнул, что во время пандемии волонтеры сыграли особую роль. Тысячи людей стали участниками акции #Мывместе: добровольцы помогали пожилым, многодетным, одиноким людям. Суть этого движения, как отметил мэр, в том, чтобы никто не остался один на один с проблемой."Несколько раз за последние месяцы встречался с добровольцами - люди с невероятной энергетикой и старающиеся помогать абсолютно беззаветно ... Спасибо вам, друзья, ваша помощь бесценна! Берегите себя", - написал мэр.

https://ria.ru/20201205/putin-1587806966.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество