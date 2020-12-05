https://ria.ru/20201205/smartfon-1587772067.html
Названы особенности использования смартфонов зимой
Названы особенности использования смартфонов зимой
Россиянам следует перейти на особый режим использования смартфонов зимой, чтобы весной не пришлось тратиться на ремонт, посоветовал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T02:11
2020-12-05T02:11
2020-12-05T02:11
дмитрий рябинин
смартфоны
зима
технологии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россиянам следует перейти на особый режим использования смартфонов зимой, чтобы весной не пришлось тратиться на ремонт, посоветовал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.Все компоненты современных компьютеров плохо переносят холод. Особенно чувствителен к низким температурам аккумулятор, он быстро разряжается и может даже раньше времени выйти из строя. Уровень заряда на морозе тоже часто отражается некорректно: в какой-то момент у вас может быть 20% заряда, а через пару минут аппарат отключается, рассказал Дмитрий Рябинин. Чтобы ваш смартфон благополучно пережил зиму и весной не пришлось его ремонтировать или покупать новый, эксперт советует использовать несколько простых приемов. И прежде всего не допускать переохлаждения гаджета. Чтобы продлить жизнь смартфону, эксперт также посоветовал не использовать гаджет сразу после возвращения с холода в теплое помещение, а подождать не менее получаса.
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дмитрий рябинин, смартфоны, зима, технологии
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Россиянам следует перейти на особый режим использования смартфонов зимой
, чтобы весной не пришлось тратиться на ремонт, посоветовал в интервью радио Sputnik
руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.
Все компоненты современных компьютеров плохо переносят холод. Особенно чувствителен к низким температурам аккумулятор, он быстро разряжается и может даже раньше времени выйти из строя. Уровень заряда на морозе тоже часто отражается некорректно: в какой-то момент у вас может быть 20% заряда, а через пару минут аппарат отключается, рассказал Дмитрий Рябинин.
Чтобы ваш смартфон благополучно пережил зиму и весной не пришлось его ремонтировать или покупать новый, эксперт советует использовать несколько простых приемов. И прежде всего не допускать переохлаждения гаджета.
"Главный совет – постараться держать смартфон ближе к телу. Это очень желательно при температуре минус 10‒15 градусов и обязательно при минус 20‒25 и ниже. При таких температурах большинство аппаратов будет очень быстро разряжаться и их даже нельзя будет зарядить, поскольку сработает встроенная система безопасности, которая есть во всех современных смартфонах. Сейчас самое время задуматься о правильной эксплуатации смартфонов, поскольку неправильная эксплуатация зимой может привести к обращению в сервисный центр и дополнительным расходам", – предупредил Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik.
Чтобы продлить жизнь смартфону, эксперт также посоветовал не использовать гаджет сразу после возвращения с холода в теплое помещение, а подождать не менее получаса.