https://ria.ru/20201205/smartfon-1587772067.html

Названы особенности использования смартфонов зимой

Названы особенности использования смартфонов зимой

Россиянам следует перейти на особый режим использования смартфонов зимой, чтобы весной не пришлось тратиться на ремонт, посоветовал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T02:11

2020-12-05T02:11

2020-12-05T02:11

дмитрий рябинин

смартфоны

зима

технологии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россиянам следует перейти на особый режим использования смартфонов зимой, чтобы весной не пришлось тратиться на ремонт, посоветовал в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.Все компоненты современных компьютеров плохо переносят холод. Особенно чувствителен к низким температурам аккумулятор, он быстро разряжается и может даже раньше времени выйти из строя. Уровень заряда на морозе тоже часто отражается некорректно: в какой-то момент у вас может быть 20% заряда, а через пару минут аппарат отключается, рассказал Дмитрий Рябинин. Чтобы ваш смартфон благополучно пережил зиму и весной не пришлось его ремонтировать или покупать новый, эксперт советует использовать несколько простых приемов. И прежде всего не допускать переохлаждения гаджета. Чтобы продлить жизнь смартфону, эксперт также посоветовал не использовать гаджет сразу после возвращения с холода в теплое помещение, а подождать не менее получаса.

https://ria.ru/20201204/vzlom-1587598380.html

зима

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рябинин, смартфоны, зима, технологии