https://ria.ru/20201205/sboy-1587824650.html

Сбербанк сообщил о сбое в работе онлайн-сервисов по картам VISA

Сбербанк сообщил о сбое в работе онлайн-сервисов по картам VISA

Некоторые клиенты Сбербанка в субботу могли столкнуться с ошибочным уменьшением баланса по своим картам, сообщил кол-центра банка. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T16:47

2020-12-05T16:47

2020-12-05T19:25

россия

сбербанк россии

технологии

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Некоторые клиенты Сбербанка в субботу могли столкнуться с ошибочным уменьшением баланса по своим картам, сообщил кол-центра банка. Неполадки возникли с картами системы VISA. В банке заявили, что сбой уже устранен."Сегодня по техническим причинам ряд клиентов мог столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам VISA. Все неполадки уже устранены. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства", — отмечает банк.Позднее в Сбербанке пояснили, что сбой произошел при оплате картами во внешнем эквайринге, трудности в работе продолжались чуть более часа."Банк занимается возвратом заблокированных сумм на карточные счета клиентов — это займет от двух до пяти дней", — добавили в Сбербанке.По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 15:00 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе систем — число жалоб к 15:45 превысило 200. Большинство пользователей жаловались на невозможность совершить платеж или перевод.

https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585530956.html

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россия, сбербанк россии, технологии