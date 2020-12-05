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Сбербанк сообщил о сбое в работе онлайн-сервисов по картам VISA
Сбербанк сообщил о сбое в работе онлайн-сервисов по картам VISA
Некоторые клиенты Сбербанка в субботу могли столкнуться с ошибочным уменьшением баланса по своим картам, сообщил кол-центра банка. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:47
2020-12-05T16:47
2020-12-05T19:25
россия
сбербанк россии
технологии
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Некоторые клиенты Сбербанка в субботу могли столкнуться с ошибочным уменьшением баланса по своим картам, сообщил кол-центра банка. Неполадки возникли с картами системы VISA. В банке заявили, что сбой уже устранен."Сегодня по техническим причинам ряд клиентов мог столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам VISA. Все неполадки уже устранены. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства", — отмечает банк.Позднее в Сбербанке пояснили, что сбой произошел при оплате картами во внешнем эквайринге, трудности в работе продолжались чуть более часа."Банк занимается возвратом заблокированных сумм на карточные счета клиентов — это займет от двух до пяти дней", — добавили в Сбербанке.По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 15:00 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе систем — число жалоб к 15:45 превысило 200. Большинство пользователей жаловались на невозможность совершить платеж или перевод.
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россия, сбербанк россии, технологии
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Некоторые клиенты Сбербанка
в субботу могли столкнуться с ошибочным уменьшением баланса по своим картам, сообщил кол-центра банка.
Неполадки возникли с картами системы VISA. В банке заявили, что сбой уже устранен.
"Сегодня по техническим причинам ряд клиентов мог столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам VISA. Все неполадки уже устранены. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства", — отмечает банк.
Позднее в Сбербанке пояснили, что сбой произошел при оплате картами во внешнем эквайринге, трудности в работе продолжались чуть более часа.
"Банк занимается возвратом заблокированных сумм на карточные счета клиентов — это займет от двух до пяти дней", — добавили в Сбербанке.
По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, около 15:00 мск клиенты банка начали сообщать о проблемах в работе систем — число жалоб к 15:45 превысило 200. Большинство пользователей жаловались на невозможность совершить платеж или перевод.