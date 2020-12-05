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В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 7993, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:02
2020-12-05T11:02
2020-12-05T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 7993, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд по суточному приросту был зафиксирован в столице 27 ноября, когда число новых случаев составило 7918.Также, по данным оперативного штаба, за сутки в Санкт-Петербурге выявлено 3726 случаев, в Подмосковье - 1246.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург