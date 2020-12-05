https://ria.ru/20201205/rekord-1587788989.html

В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 7993, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T11:02

2020-12-05T11:02

2020-12-05T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Рекордное число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 7993, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд по суточному приросту был зафиксирован в столице 27 ноября, когда число новых случаев составило 7918.Также, по данным оперативного штаба, за сутки в Санкт-Петербурге выявлено 3726 случаев, в Подмосковье - 1246.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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