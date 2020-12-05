Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201205/putin-1587808027.html
Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь
Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь
За этот год многое было переосмыслено, россияне стали больше ценить жизнь, перестали стесняться своей отзывчивости, надо это всё преумножить, заявил президент... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:09
2020-12-05T14:09
волонтерство в россии
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586954007_0:0:2973:1673_1400x0_80_0_0_fa64dd14efc837b61e55debec320d802.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За этот год многое было переосмыслено, россияне стали больше ценить жизнь, перестали стесняться своей отзывчивости, надо это всё преумножить, заявил президент РФ Владимир Путин."За этот год мы многое переосмыслили - стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности. И не то, чтобы стало больше, она стала проявляться. Люди перестали этого стесняться, а, наоборот, начали гордиться. Важно это все сохранить и приумножить", - сказал Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".По его словам, только обладая таким крепким нравственным фундаментом, мы сможем идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, технологического и экономического развития."Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе. Взаимная поддержка, соучастие и готовность придти на помощь - все это не зависит от каких-то ни было политических или иных убеждений, взглядов. Это чрезвычайно важно. Это то, что стоит над политикой и то, что действительно объединяет всех", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20201205/putin-1587804606.html
https://ria.ru/20201205/volonterstvo-1587785393.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586954007_242:0:2973:2048_1400x0_80_0_0_c54506571fb65f7c3d8092cbb6fe3c7d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волонтерство в россии, владимир путин, общество

Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь

14:09 05.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с главой Бурятии А. Цыденовым
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с главой Бурятии А. Цыденовым - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За этот год многое было переосмыслено, россияне стали больше ценить жизнь, перестали стесняться своей отзывчивости, надо это всё преумножить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За этот год мы многое переосмыслили - стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности. И не то, чтобы стало больше, она стала проявляться. Люди перестали этого стесняться, а, наоборот, начали гордиться. Важно это все сохранить и приумножить", - сказал Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 13:34Распространение нового коронавируса
Путин: борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей
По его словам, только обладая таким крепким нравственным фундаментом, мы сможем идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, технологического и экономического развития.
"Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе. Взаимная поддержка, соучастие и готовность придти на помощь - все это не зависит от каких-то ни было политических или иных убеждений, взглядов. Это чрезвычайно важно. Это то, что стоит над политикой и то, что действительно объединяет всех", - подчеркнул президент.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 10:15
Волонтерство проявилось с новой силой в пандемию, считает Кузнецова
 
Волонтерство в РоссииВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Трамп заявил о наличии у США "гиперзвуковых и гидрозвуковых" вооружений
08:43Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
08:17МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями
08:15В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
08:14Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
08:13Власти не намерены сокращать плановую медицинскую помощь в Москве
08:08Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России
07:49В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
07:46В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
07:43На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
07:17Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
06:54В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
06:03Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
05:53В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
05:49Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
05:42Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
05:02Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
04:53США признали уроженцев Курил японцами
04:21Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
04:20Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
Лента новостейМолния