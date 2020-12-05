https://ria.ru/20201205/putin-1587808027.html

Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь

Путин считает, что россияне стали больше ценить жизнь

За этот год многое было переосмыслено, россияне стали больше ценить жизнь, перестали стесняться своей отзывчивости, надо это всё преумножить, заявил президент... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T14:09

2020-12-05T14:09

2020-12-05T14:09

волонтерство в россии

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. За этот год многое было переосмыслено, россияне стали больше ценить жизнь, перестали стесняться своей отзывчивости, надо это всё преумножить, заявил президент РФ Владимир Путин."За этот год мы многое переосмыслили - стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом с вами. У нас действительно стало больше доброты, доверия и отзывчивости, сплоченности. И не то, чтобы стало больше, она стала проявляться. Люди перестали этого стесняться, а, наоборот, начали гордиться. Важно это все сохранить и приумножить", - сказал Путин на встрече с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".По его словам, только обладая таким крепким нравственным фундаментом, мы сможем идти вперед, добиваться серьезных целей и социального, технологического и экономического развития."Когда весной этого года грянула беда, каждый из нас, все общество осознали, прочувствовали, что мы вместе. Взаимная поддержка, соучастие и готовность придти на помощь - все это не зависит от каких-то ни было политических или иных убеждений, взглядов. Это чрезвычайно важно. Это то, что стоит над политикой и то, что действительно объединяет всех", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20201205/putin-1587804606.html

https://ria.ru/20201205/volonterstvo-1587785393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтерство в россии, владимир путин, общество