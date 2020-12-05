https://ria.ru/20201205/putin-1587807610.html

Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом"

Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом"

Президент РФ Владимир Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом", цель которой, в том числе поздравить детей врачей, и пообещал подумать, как сделать РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T14:06

2020-12-05T14:06

2020-12-05T14:33

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом", цель которой, в том числе поздравить детей врачей, и пообещал подумать, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на ограничения из-за пандемии."Вы попросили поддержать идею акции с Новым годом в каждый дом. Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно. Но и сам подумаю на эту тему, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией", - сказал он в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".Участник общения с главой государства рассказал, что суть акции "Новый год в каждый дом" заключается в том, чтобы объединить усилия и поздравить как можно больше детей: не только детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, но также ребят, которые сейчас попасть на праздник не могут, и в первую очередь детей врачей."Вот я когда вас слушал сейчас, и когда вы сказали, что вы сделали делом своей жизни работу с детьми, а потом рассказывали о том, как вы встречаетесь с ребятишками, у которых есть проблемы со здоровьем, и какое это впечатление производит на детей, но не только на детей, а на вас, на самого на вас, вы знаете, я о чем подумал: что вот... когда люди получают такое искреннее удовлетворение от того, чем они занимаются, и идут с этим по жизни, они по-настоящему счастливые люди, живущие полноценной жизнью", - отметил глава государства."И как жаль, что бывают те, которые не могут испытать этого удовлетворения от того, чем они занимаются, и от собственно самой жизни", - добавил Путин.Он отметил, что деятельность добровольцев наполняет смыслом их собственную жизнь, принося внутреннее удовлетворение."Вам большое спасибо. Я подумаю над вашим предложением конкретно и может быть даже в более широком смысле этого слова", - заключил он.

https://ria.ru/20201205/putin-1587808027.html

https://ria.ru/20201205/putin-1587804606.html

https://ria.ru/20201205/putin-1587805859.html

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владимир путин, общество