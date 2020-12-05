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Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом"
Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом"
Президент РФ Владимир Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом", цель которой, в том числе поздравить детей врачей, и пообещал подумать, как сделать РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:06
2020-12-05T14:33
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом", цель которой, в том числе поздравить детей врачей, и пообещал подумать, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на ограничения из-за пандемии."Вы попросили поддержать идею акции с Новым годом в каждый дом. Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно. Но и сам подумаю на эту тему, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией", - сказал он в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".Участник общения с главой государства рассказал, что суть акции "Новый год в каждый дом" заключается в том, чтобы объединить усилия и поздравить как можно больше детей: не только детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, но также ребят, которые сейчас попасть на праздник не могут, и в первую очередь детей врачей."Вот я когда вас слушал сейчас, и когда вы сказали, что вы сделали делом своей жизни работу с детьми, а потом рассказывали о том, как вы встречаетесь с ребятишками, у которых есть проблемы со здоровьем, и какое это впечатление производит на детей, но не только на детей, а на вас, на самого на вас, вы знаете, я о чем подумал: что вот... когда люди получают такое искреннее удовлетворение от того, чем они занимаются, и идут с этим по жизни, они по-настоящему счастливые люди, живущие полноценной жизнью", - отметил глава государства."И как жаль, что бывают те, которые не могут испытать этого удовлетворения от того, чем они занимаются, и от собственно самой жизни", - добавил Путин.Он отметил, что деятельность добровольцев наполняет смыслом их собственную жизнь, принося внутреннее удовлетворение."Вам большое спасибо. Я подумаю над вашим предложением конкретно и может быть даже в более широком смысле этого слова", - заключил он.
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владимир путин, общество

Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом"

14:06 05.12.2020 (обновлено: 14:33 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал запуск акции "Новый год в каждый дом", цель которой, в том числе поздравить детей врачей, и пообещал подумать, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на ограничения из-за пандемии.
"Вы попросили поддержать идею акции с Новым годом в каждый дом. Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно. Но и сам подумаю на эту тему, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией", - сказал он в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".
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Участник общения с главой государства рассказал, что суть акции "Новый год в каждый дом" заключается в том, чтобы объединить усилия и поздравить как можно больше детей: не только детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, но также ребят, которые сейчас попасть на праздник не могут, и в первую очередь детей врачей.
"Вот я когда вас слушал сейчас, и когда вы сказали, что вы сделали делом своей жизни работу с детьми, а потом рассказывали о том, как вы встречаетесь с ребятишками, у которых есть проблемы со здоровьем, и какое это впечатление производит на детей, но не только на детей, а на вас, на самого на вас, вы знаете, я о чем подумал: что вот... когда люди получают такое искреннее удовлетворение от того, чем они занимаются, и идут с этим по жизни, они по-настоящему счастливые люди, живущие полноценной жизнью", - отметил глава государства.
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"И как жаль, что бывают те, которые не могут испытать этого удовлетворения от того, чем они занимаются, и от собственно самой жизни", - добавил Путин.
Он отметил, что деятельность добровольцев наполняет смыслом их собственную жизнь, принося внутреннее удовлетворение.
"Вы по-настоящему счастливые люди, и те, кто еще к вам не присоединился, они все должны, безусловно, понять и ощутить, что вот это стремление помочь другому человеку оно всех нас самих обогащает, насыщает нашу жизнь истинным смыслом и содержанием, делает ее полноценной и приносит удовлетворение", - подчеркнул президент.
"Вам большое спасибо. Я подумаю над вашим предложением конкретно и может быть даже в более широком смысле этого слова", - заключил он.
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