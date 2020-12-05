https://ria.ru/20201205/putin-1587805859.html
Путин поблагодарил волонтеров за помощь при праздновании 75-летия Победы
Путин поблагодарил волонтеров за помощь при праздновании 75-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров за помощь в организации празднования 75-летия Победы, отметив, что благодаря их усилиям этому событию... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:49
2020-12-05T13:49
2020-12-05T13:49
волонтеры победы
волонтерство в россии
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571165615_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9ec3d5ba885b9904a67c34a17a9e95d2.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров за помощь в организации празднования 75-летия Победы, отметив, что благодаря их усилиям этому событию удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности."Несмотря на такой год, мы продолжали работу и по другим общественно значимым направлениям. На самом деле очень важно. Объединили всю страну в ходе празднования Дня России и особенно, конечно, Дня Победы", - сказал лидер РФ в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России"."Дорогие друзья! Благодаря именно вашим усилиям, прежде всего благодаря вашим усилиям, празднованию 75-летию Победы удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности", - добавил Путин.Он отметил, что волонтёры помогли организовать онлайн-шествие "Бессмертного полка"."И особенно пронзительными и трогательными стали ваши небольшие импровизированные, но такие теплые концерты у домов ветеранов. Это действительно был праздник со слезами искренней благодарности на глазах пожилых людей, отстоявших нашу Родину", - заявил глава государства.
https://ria.ru/20201205/volonterstvo-1587804386.html
https://ria.ru/20201020/volontery-1580712320.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571165615_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_da1f0487d646380eb8855863202a3ad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волонтеры победы, волонтерство в россии, владимир путин, общество
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поблагодарил волонтеров за помощь в организации празднования 75-летия Победы, отметив, что благодаря их усилиям этому событию удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности.
"Несмотря на такой год, мы продолжали работу и по другим общественно значимым направлениям. На самом деле очень важно. Объединили всю страну в ходе празднования Дня России и особенно, конечно, Дня Победы", - сказал лидер РФ в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".
"Дорогие друзья! Благодаря именно вашим усилиям, прежде всего благодаря вашим усилиям, празднованию 75-летию Победы удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности", - добавил Путин.
Он отметил, что волонтёры помогли организовать онлайн-шествие "Бессмертного полка".
"И особенно пронзительными и трогательными стали ваши небольшие импровизированные, но такие теплые концерты у домов ветеранов. Это действительно был праздник со слезами искренней благодарности на глазах пожилых людей, отстоявших нашу Родину", - заявил глава государства.