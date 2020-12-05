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Путин поблагодарил волонтеров за помощь при праздновании 75-летия Победы
Путин поблагодарил волонтеров за помощь при праздновании 75-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров за помощь в организации празднования 75-летия Победы, отметив, что благодаря их усилиям этому событию... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:49
2020-12-05T13:49
волонтеры победы
волонтерство в россии
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров за помощь в организации празднования 75-летия Победы, отметив, что благодаря их усилиям этому событию удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности."Несмотря на такой год, мы продолжали работу и по другим общественно значимым направлениям. На самом деле очень важно. Объединили всю страну в ходе празднования Дня России и особенно, конечно, Дня Победы", - сказал лидер РФ в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России"."Дорогие друзья! Благодаря именно вашим усилиям, прежде всего благодаря вашим усилиям, празднованию 75-летию Победы удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности", - добавил Путин.Он отметил, что волонтёры помогли организовать онлайн-шествие "Бессмертного полка"."И особенно пронзительными и трогательными стали ваши небольшие импровизированные, но такие теплые концерты у домов ветеранов. Это действительно был праздник со слезами искренней благодарности на глазах пожилых людей, отстоявших нашу Родину", - заявил глава государства.
https://ria.ru/20201205/volonterstvo-1587804386.html
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волонтеры победы, волонтерство в россии, владимир путин, общество

Путин поблагодарил волонтеров за помощь при праздновании 75-летия Победы

13:49 05.12.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПоздравление ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров за помощь в организации празднования 75-летия Победы, отметив, что благодаря их усилиям этому событию удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности.
"Несмотря на такой год, мы продолжали работу и по другим общественно значимым направлениям. На самом деле очень важно. Объединили всю страну в ходе празднования Дня России и особенно, конечно, Дня Победы", - сказал лидер РФ в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".
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"Дорогие друзья! Благодаря именно вашим усилиям, прежде всего благодаря вашим усилиям, празднованию 75-летию Победы удалось придать атмосферу душевной теплоты и добросердечности", - добавил Путин.
Он отметил, что волонтёры помогли организовать онлайн-шествие "Бессмертного полка".
"И особенно пронзительными и трогательными стали ваши небольшие импровизированные, но такие теплые концерты у домов ветеранов. Это действительно был праздник со слезами искренней благодарности на глазах пожилых людей, отстоявших нашу Родину", - заявил глава государства.
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