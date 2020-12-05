https://ria.ru/20201205/putin-1587804606.html

Путин: борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей

Путин: борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T13:34

2020-12-05T13:34

2020-12-05T13:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

волонтерство в россии

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране.По его словам, весь мир сегодня отмечает День добровольца и волонтёра. Президент поздравил с этим праздником миллионы россиян, которые совершают добрые поступки ради других, показывают обществу пример колоссальной нравственной силы."Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы людей, неравнодушных людей по всей стране", - сказал Путин на встрече с волонтёрами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".

https://ria.ru/20201205/volonterstvo-1587804386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, волонтерство в россии, владимир путин, общество