https://ria.ru/20201205/putin-1587804606.html
Путин: борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей
Путин: борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:34
2020-12-05T13:34
2020-12-05T13:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
волонтерство в россии
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране.По его словам, весь мир сегодня отмечает День добровольца и волонтёра. Президент поздравил с этим праздником миллионы россиян, которые совершают добрые поступки ради других, показывают обществу пример колоссальной нравственной силы."Борьба с эпидемией, дорогие друзья, действительно объединила, сплотила очень многих, миллионы людей, неравнодушных людей по всей стране", - сказал Путин на встрече с волонтёрами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020".
https://ria.ru/20201205/volonterstvo-1587804386.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, волонтерство в россии, владимир путин, общество