https://ria.ru/20201205/putilin-1587708113.html

Путилин: жизнь продолжается, и липчане должны чувствовать нашу поддержку

Путилин: жизнь продолжается, и липчане должны чувствовать нашу поддержку

Трудный "ковидный" год близится к завершению. Какую поддержку населения потребовала ситуация с пандемией от региональных законотворцев? Насколько изменилась их... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T10:00

2020-12-05T10:00

2020-12-05T10:01

липецкая область

павел путилин

липецкий областной совет депутатов

липецкая область

интервью

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Трудный "ковидный" год близится к завершению. Какую поддержку населения потребовала ситуация с пандемией от региональных законотворцев? Насколько изменилась их работа при переходе в режим онлайн, и какие сложности испытывают народные избранники, вынужденные перекраивать бюджет региона на грядущий 2021 год с учетом новых реалий?. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.— Павел Иванович, год сложный для всех. Что удалось сделать без оглядки на коронавирус, или, в основном, приходилось помогать с устранением последствий пандемии?— Да, безусловно, пандемия COVID-19 и вызванный ею экономический кризис внесли существенные коррективы в исполнение областного бюджета на 2020 год. В целях поддержки бизнеса и населения были приняты пакеты антикризисных мер, направленные, прежде всего, на поддержание доходов людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, а также семей с детьми. Были утверждены программы поддержки бизнеса в период действия жестких ограничений. Оперативно направлялись средства на укрепление мощностей здравоохранения.Как бы то ни было, жизнь продолжается, и жители Липецкой области должны чувствовать поддержку. Поэтому мы принимали решения, направленные на повышение благополучия населения, выделяли средства на строительство новых и ремонт существующих автодорог, строительство детских садов, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, благоустройство городов и сел. Словом, ни одна программа развития региона не была приостановлена. — Как вы оцениваете результаты работы облсовета в этом году? Есть ли подтверждения того, что ваши решения помогли облегчить жизнь медикам, работникам культуры, социально незащищенным слоям населения?— Если говорить о соцподдержке жителей, в этом году мы продолжили развивать институт социальных контрактов. Напомню, Липецкая область – регион-лидер по внедрению практики помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году условия заключения социальных контрактов были существенно упрощены, а значит, теперь такой помощью смогут воспользоваться больше людей. Были внесены изменения в ряд социально значимых законов. Принятые решения позволят значительно расширить число получателей разных видов соцподдержки. Многие поправки разработаны по обращениям липчан - тех, кто пользуется данными льготами.Неоднократно при рассмотрении изменений в текущий бюджет региона мы выделяли значительные дополнительные средства на выплаты медикам и социальным работникам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией.— Удалось ли реализовать авторские инициативы вашего депутатского корпуса? — В начале года в опережающем порядке мы приняли областной закон "О некоторых вопросах потребления и распространения бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и жидкостей для них". За время действия регионального закона не было случаев с тяжкими последствиями для жизни и здоровья детей и подростков. Теперь этот вопрос урегулирован на федеральном уровне. Над изменениями в законодательство работал и Липецкий облсовет вместе с коллегами из других регионов.Также мы внесли поправки в закон "О гербе и флаге Липецкой области". Это своего рода требование времени. Теперь официальную символику региона могут использовать жители, общественные объединения, предприятия, учреждения, например, во время проведения культурных и спортивных мероприятий. Данные изменения будут способствовать популяризации гражданских ценностей и воспитанию патриотизма, особенно у нашей молодежи, пропаганде знаний об официальных символах нашего края, сохранению исторических традиций.— Насколько продуктивной оказалась работа онлайн? — Начиная с апреля, Липецкий областной Совет депутатов работал в формате открытого заочного голосования, без присутствия депутатов в зале заседаний. В таком режиме прошло 13 сессий. При планировании работы депутатского корпуса мы ориентируемся, прежде всего, на эпидемиологическую ситуацию. Перед болезнью все равны. Сейчас важно соблюдать меры профилактики. Работа облсовета в заочном формате – один из примеров. Как показала практика, такая предосторожность совсем не лишняя. Да, так работать сложнее. Увеличивается нагрузка на сотрудников аппарата, депутатам надо подготовить письменно вопросы и выступления. Но принимаются очень важные, неотложные решения – о выделении средств на поддержку медиков, семей с детьми, приобретение медикаментов, медоборудования и другое.При этом в нынешнем году значительно выросло число обращений и вопросов к депутатам. И это не оттого, что люди больше находятся дома и пишут от безделья. Возникло больше проблем, в том числе личного характера. Людей волнует и нехватка средств, и временное отсутствие работы, и вопросы получения медицинской помощи. Как обычно, большую долю занимают проблемы, связанные с ЖКХ. Безусловно, есть и старые коммунальные сети, требующие замены, но есть и недобросовестные управляющие компании. Депутаты усилили свою работу, их участие помогает в решении злободневных проблем, грамотно работает и аппарат областного Совета. Почти половина поступивших обращений рассмотрена в структурных подразделениях регионального парламента, жителям даны исчерпывающие разъяснения и консультации. Около 60% обращений для рассмотрения по существу перенаправлены в органы местного самоуправления, органы исполнительной власти и государственные учреждения, в зависимости от затрагиваемой проблемы.Депутаты областного Совета активно работали в течение года в своих избирательных округах. Конечно, многие скорректировали свои программы с учетом коронавируса. Парламентарии оказывали помощь медикам, пожилым жителям региона, многодетным семьям. Приобретали средства индивидуальной защиты, расходники для проведения тестов, средства дезинфекции, передавали наиболее социально незащищенным семьям продуктовые наборы.— Вы в числе первых среди регионов России приняли решение о бесплатном лекарственном обеспечении больных коронавирусом. Работает ли ваше решение? Есть у депутатов возможность контролировать ситуацию? — Из областного бюджета уже было направлено 12 миллионов рублей на бесплатное лекарственное обеспечение больных с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. А также из федерального бюджета дополнительно выделено почти 43 миллиона рублей. С 5 ноября 2020 года началось бесплатное лекарственное обеспечение пациентов. Выписано 3789 рецептов на сумму свыше 1,8 миллиона рублей. Это данные на конец ноября.— Если говорить о поддержке экономики региона в целом, какую роль здесь сыграли депутаты? — Пандемия сильно сказалась на малом и среднем бизнесе. Так что большое число мер поддержки направлено именно на эту категорию. На 201 миллион рублей за счет средств федерального и регионального бюджетов увеличена капитализация Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Фонд предоставляет льготные микрозаймы с пониженной процентной ставкой на выплату зарплаты, отчисления от фонда оплаты труда, оплату налогов и сборов, арендной платы. Субъектам малого и среднего бизнеса, реализующим непродовольственные товары на территории розничных рынков и торгово-развлекательных центров, предоставлены субсидии из регионального бюджета на компенсацию части затрат на оплату труда в связи с временным приостановлением деятельности в условиях распространения коронавируса. В сентябре поддержку получили 189 предпринимателей. Общая сумма субсидий составила 4,7 миллиона рублей. Кроме того, малому и среднему бизнесу, который работает в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса, в регионе были снижены налоговые ставки. Предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, они снижены с 6 до 2% в 12 наиболее пострадавших отраслях, где объектом налогообложения являются доходы, а также с 15 до 5% там, где объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Поддержка оказывается и организациям – собственникам объектов нежилой недвижимости, основным видом экономической деятельности которых по состоянию на 1 марта 2020 года является аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом. Им предоставлена возможность уменьшить сумму налога на имущество организаций. Льгота носит заявительный характер. Помощь в виде субсидий из бюджета области оказывается юридическим лицам, ИП, физическим лицам – производителям товаров и услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимися автономными, казенными и бюджетными учреждениями. — Сейчас областной парламент работает над главным финансовым документом региона на ближайшие три года. Что можете сказать о бюджете-2021?— Составление бюджета Липецкой области на 2021 год видится мне одной из самых непростых задач, что приходилось решать за 15 лет моего пребывания на посту председателя облсовета. В будущем году предстоит серьезная работа по изысканию дополнительных средств. Но самое главное, что бюджет региона остается социально ориентированным. Свыше 61% всех расходов будет направлено на финансирование социальной сферы. Выполнение обязательств перед гражданами и финансирование обозначенных президентом национальных приоритетов развития страны стали главными критериями при обсуждении этого финансового документа. Бюджет сверстан на основе 21 государственной программы Липецкой области. Из-за влияния коронавирусной инфекции на экономику региона, из-за сокращения собственных доходов в 2020 году, бюджет следующего года формируется в сложных условиях – с предполагаемым дефицитом в размере 1,7 миллиарда рублей. Ожидаемые доходы областного бюджета в 2021 году составят 62,8 миллиарда рублей, расходы – 64,6 миллиарда рублей.Проект бюджета уже прошел процедуру публичных слушаний. Поступило более 50 предложений от жителей региона, депутатов разных уровней, общественников. Они обобщены социально-экономическим управлением облсовета и включены в Рекомендации публичных слушаний. Этот документ будет направлен для рассмотрения главе региона. Все семь комитетов областного Совета будут рассматривать проект бюджета с учетом этих рекомендаций, и до конца года мы планируем утвердить документ на сессии.

https://ria.ru/20201204/kontrol-1587647226.html

https://ria.ru/20201126/podderzhka-1586484597.html

https://ria.ru/20201202/blagoustroystvo-1587345768.html

https://ria.ru/20201102/zdravookhranenie-1582628144.html

https://ria.ru/20201015/lekarstva-1579919505.html

https://ria.ru/20201029/byudzhet-1582120990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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