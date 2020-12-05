https://ria.ru/20201205/prusikin-1587712037.html

Опубликовано редкое видео с "Ильичом" в начале его музыкальной карьеры

Опубликовано редкое видео с "Ильичом" в начале его музыкальной карьеры

Митя Блинов, директор группы "Марсель", разместил в инстаграме редкое видео с концерта рок-группы Tenkorr, с которой началась музыкальная карьера фронтмена... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T00:44

2020-12-05T00:44

2020-12-05T00:44

музыка

новости культуры

культура

ильич (илья прусикин)

little big

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Митя Блинов, директор группы "Марсель", разместил в инстаграме редкое видео с концерта рок-группы Tenkorr, с которой началась музыкальная карьера фронтмена группы Little big Ильи Прусикина ("Ильич"). "Я был на этом концерте. Помню, как мне жутко нравилось, что творили ребята. Таких эмоций, энергетики я ранее не встречал. Прошло 13-14 лет. Солист Илья Прусикин стал очень популярным артистом. Руслан Гаджимурадов, Денис Сусин и Евгений Бабенко, кстати, не менее популярны, но в гораздо более узких кругах", – подписал ролик Блинов. На видео музыканты исполняют энергичную и местами даже психоделическую песню. Текст зачитывает Илья Прусикин. В юноше с длинными волосами и коричневой футболке, который на сцене питерского клуба размышляет о том, что "мир сошел с ума", трудно узнать одного из главных хитмейкеров страны. Позже "Ильич" даже сделал репост, уточнив, что выступление состоялось в 2006 году. Группа Tenkorr существовала с 2003 по 2008 годы. За это время музыканты выпустили четыре альбома. Первым был – "Будет поздно", состоящий из трех треков. В сентябре 2006 году рокеры представили сборник "Rock, baby!". В его поддержку они отправились в тур по России. Тогда же команда Прусикина стала одной из самых покупаемых альтернативных рок-групп.

https://ria.ru/20201125/ilya-prusikin-1586269934.html

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музыка, новости культуры, ильич (илья прусикин), little big