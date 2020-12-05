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https://ria.ru/20201205/prusikin-1587712037.html
Опубликовано редкое видео с "Ильичом" в начале его музыкальной карьеры
Опубликовано редкое видео с "Ильичом" в начале его музыкальной карьеры
Митя Блинов, директор группы "Марсель", разместил в инстаграме редкое видео с концерта рок-группы Tenkorr, с которой началась музыкальная карьера фронтмена... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T00:44
2020-12-05T00:44
музыка
новости культуры
культура
ильич (илья прусикин)
little big
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Митя Блинов, директор группы "Марсель", разместил в инстаграме редкое видео с концерта рок-группы Tenkorr, с которой началась музыкальная карьера фронтмена группы Little big Ильи Прусикина ("Ильич"). "Я был на этом концерте. Помню, как мне жутко нравилось, что творили ребята. Таких эмоций, энергетики я ранее не встречал. Прошло 13-14 лет. Солист Илья Прусикин стал очень популярным артистом. Руслан Гаджимурадов, Денис Сусин и Евгений Бабенко, кстати, не менее популярны, но в гораздо более узких кругах", – подписал ролик Блинов. На видео музыканты исполняют энергичную и местами даже психоделическую песню. Текст зачитывает Илья Прусикин. В юноше с длинными волосами и коричневой футболке, который на сцене питерского клуба размышляет о том, что "мир сошел с ума", трудно узнать одного из главных хитмейкеров страны. Позже "Ильич" даже сделал репост, уточнив, что выступление состоялось в 2006 году. Группа Tenkorr существовала с 2003 по 2008 годы. За это время музыканты выпустили четыре альбома. Первым был – "Будет поздно", состоящий из трех треков. В сентябре 2006 году рокеры представили сборник "Rock, baby!". В его поддержку они отправились в тур по России. Тогда же команда Прусикина стала одной из самых покупаемых альтернативных рок-групп.
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музыка, новости культуры, ильич (илья прусикин), little big

Опубликовано редкое видео с "Ильичом" в начале его музыкальной карьеры

00:44 05.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Митя Блинов, директор группы "Марсель", разместил в инстаграме редкое видео с концерта рок-группы Tenkorr, с которой началась музыкальная карьера фронтмена группы Little big Ильи Прусикина ("Ильич").
"Я был на этом концерте. Помню, как мне жутко нравилось, что творили ребята. Таких эмоций, энергетики я ранее не встречал. Прошло 13-14 лет. Солист Илья Прусикин стал очень популярным артистом. Руслан Гаджимурадов, Денис Сусин и Евгений Бабенко, кстати, не менее популярны, но в гораздо более узких кругах", – подписал ролик Блинов.
На видео музыканты исполняют энергичную и местами даже психоделическую песню. Текст зачитывает Илья Прусикин. В юноше с длинными волосами и коричневой футболке, который на сцене питерского клуба размышляет о том, что "мир сошел с ума", трудно узнать одного из главных хитмейкеров страны.
"Несколько раз пересмотрел! Прослезился. Как же это было круто. Чистая энергия и сумасшедшая вера в себя!" – прокомментировал публикацию Прусикин.
Позже "Ильич" даже сделал репост, уточнив, что выступление состоялось в 2006 году.
© @Tenkorr/YouTubeГруппа "Tenkorr"
Группа Tenkorr
1 из 2
Группа "Tenkorr"
© @Tenkorr/YouTube
© Фото : TenkorrГруппа "Tenkorr"
Группа Tenkorr
2 из 2
Группа "Tenkorr"
© Фото : Tenkorr
1 из 2
Группа "Tenkorr"
© @Tenkorr/YouTube
2 из 2
Группа "Tenkorr"
© Фото : Tenkorr
Группа Tenkorr существовала с 2003 по 2008 годы. За это время музыканты выпустили четыре альбома. Первым был – "Будет поздно", состоящий из трех треков. В сентябре 2006 году рокеры представили сборник "Rock, baby!". В его поддержку они отправились в тур по России. Тогда же команда Прусикина стала одной из самых покупаемых альтернативных рок-групп.
Кадр видео iliyaprusikin в Instagram - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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КультураМузыкаНовости культурыИльич (Илья Прусикин)Little Big
 
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