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США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США остановили пять программ культурного обмена с Китаем, сославшись на пропаганду. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T06:40
2020-12-05T07:06
майк помпео
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США остановили пять программ культурного обмена с Китаем, сославшись на пропаганду."Сегодня госдепартамент прекратил пять программ, проводившихся под видом "культурного обмена" с КНР", - говорится в письменном заявлении Помпео.Он уточнил, что эти программы позволяют госслужащим США ездить за рубеж на иностранные деньги.По заявлению Помпео, хотя некоторые программы обмена полезны обеим странам, "данные пять программы полностью финансируются властями КНР в качестве инструментов мягкой пропаганды"."(Программы) представляют тщательно контролируемый доступ к официальным лицам Компартии Китая, а не к китайскому народу", - сказал Помпео. Он обвинил власти Китая в том, что они не позволяют народу свободу слова и собраний.Он заявил также, что США приветствуют "взаимный и честный" обмен с КНР, а не "односторонние" программы.США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, включая притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.
https://ria.ru/20201204/kitay-1587601520.html
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майк помпео, китай, сша, в мире

США остановили пять программ культурного обмена с Китаем

06:40 05.12.2020 (обновлено: 07:06 05.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США остановили пять программ культурного обмена с Китаем, сославшись на пропаганду.
"Сегодня госдепартамент прекратил пять программ, проводившихся под видом "культурного обмена" с КНР", - говорится в письменном заявлении Помпео.
Он уточнил, что эти программы позволяют госслужащим США ездить за рубеж на иностранные деньги.
По заявлению Помпео, хотя некоторые программы обмена полезны обеим странам, "данные пять программы полностью финансируются властями КНР в качестве инструментов мягкой пропаганды".
"(Программы) представляют тщательно контролируемый доступ к официальным лицам Компартии Китая, а не к китайскому народу", - сказал Помпео. Он обвинил власти Китая в том, что они не позволяют народу свободу слова и собраний.
Он заявил также, что США приветствуют "взаимный и честный" обмен с КНР, а не "односторонние" программы.
США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, включая притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.
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