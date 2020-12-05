https://ria.ru/20201205/propaganda-1587776275.html
США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США остановили пять программ культурного обмена с Китаем, сославшись на пропаганду. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T06:40
2020-12-05T06:40
2020-12-05T07:06
майк помпео
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_0:540:5184:3456_1400x0_80_0_0_9b127120fc43c6449a0dae744a402e75.jpg
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США остановили пять программ культурного обмена с Китаем, сославшись на пропаганду."Сегодня госдепартамент прекратил пять программ, проводившихся под видом "культурного обмена" с КНР", - говорится в письменном заявлении Помпео.Он уточнил, что эти программы позволяют госслужащим США ездить за рубеж на иностранные деньги.По заявлению Помпео, хотя некоторые программы обмена полезны обеим странам, "данные пять программы полностью финансируются властями КНР в качестве инструментов мягкой пропаганды"."(Программы) представляют тщательно контролируемый доступ к официальным лицам Компартии Китая, а не к китайскому народу", - сказал Помпео. Он обвинил власти Китая в том, что они не позволяют народу свободу слова и собраний.Он заявил также, что США приветствуют "взаимный и честный" обмен с КНР, а не "односторонние" программы.США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, включая притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.
https://ria.ru/20201204/kitay-1587601520.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150050/83/1500508381_461:0:5069:3456_1400x0_80_0_0_7fdad17f7c5dc6ed1b646ab5c687f802.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, китай, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости.
Госсекретарь Майк Помпео
сообщил, что США
остановили пять программ культурного обмена с Китаем
, сославшись на пропаганду.
"Сегодня госдепартамент прекратил пять программ, проводившихся под видом "культурного обмена" с КНР", - говорится в письменном заявлении Помпео.
Он уточнил, что эти программы позволяют госслужащим США ездить за рубеж на иностранные деньги.
По заявлению Помпео, хотя некоторые программы обмена полезны обеим странам, "данные пять программы полностью финансируются властями КНР в качестве инструментов мягкой пропаганды".
"(Программы) представляют тщательно контролируемый доступ к официальным лицам Компартии Китая, а не к китайскому народу", - сказал Помпео. Он обвинил власти Китая в том, что они не позволяют народу свободу слова и собраний.
Он заявил также, что США приветствуют "взаимный и честный" обмен с КНР, а не "односторонние" программы.
США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, включая притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.