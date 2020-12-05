Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной "Гам-Ковид-Вак"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Серьезных физических нагрузок стоит избегать в течение суток после вакцинации от COVID-19, рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.
"Мы рекомендуем в течение суток воздержаться от серьезных физических нагрузок. Особенно тем, кто активно ходит в зал и занимается очень серьезными тренировками. Должен быть спокойный, размеренный режим обычной жизни", - сказала собеседница агентства.
Президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.
Ранее Собянин написал в личном блоге, что 5 тысяч врачей, учителей и социальных работников записались на вакцинацию от коронавируса в Москве за первые пять часов регистрации на прививку.
С 8 утра 5 декабря открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках. Вакцинация будет произведена вакциной "Спутник V". Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19