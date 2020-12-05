https://ria.ru/20201205/privivka-1587779399.html

Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок

Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок

Серьезных физических нагрузок стоит избегать в течение суток после вакцинации от COVID-19, рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники №2... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T08:34

2020-12-05T08:34

2020-12-05T08:34

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

владимир путин

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Серьезных физических нагрузок стоит избегать в течение суток после вакцинации от COVID-19, рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева."Мы рекомендуем в течение суток воздержаться от серьезных физических нагрузок. Особенно тем, кто активно ходит в зал и занимается очень серьезными тренировками. Должен быть спокойный, размеренный режим обычной жизни", - сказала собеседница агентства.Президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Ранее Собянин написал в личном блоге, что 5 тысяч врачей, учителей и социальных работников записались на вакцинацию от коронавируса в Москве за первые пять часов регистрации на прививку.С 8 утра 5 декабря открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках. Вакцинация будет произведена вакциной "Спутник V". Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201205/reaktsiya-1587778695.html

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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, владимир путин, москва, общество