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https://ria.ru/20201205/privivka-1587779399.html
Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
Серьезных физических нагрузок стоит избегать в течение суток после вакцинации от COVID-19, рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники №2... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T08:34
2020-12-05T08:34
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Серьезных физических нагрузок стоит избегать в течение суток после вакцинации от COVID-19, рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева."Мы рекомендуем в течение суток воздержаться от серьезных физических нагрузок. Особенно тем, кто активно ходит в зал и занимается очень серьезными тренировками. Должен быть спокойный, размеренный режим обычной жизни", - сказала собеседница агентства.Президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.Ранее Собянин написал в личном блоге, что 5 тысяч врачей, учителей и социальных работников записались на вакцинацию от коронавируса в Москве за первые пять часов регистрации на прививку.С 8 утра 5 декабря открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках. Вакцинация будет произведена вакциной "Спутник V". Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, владимир путин, москва, общество

Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок

08:34 05.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра во время вакцинации от коронавируса вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Серьезных физических нагрузок стоит избегать в течение суток после вакцинации от COVID-19, рассказала РИА Новости главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.
"Мы рекомендуем в течение суток воздержаться от серьезных физических нагрузок. Особенно тем, кто активно ходит в зал и занимается очень серьезными тренировками. Должен быть спокойный, размеренный режим обычной жизни", - сказала собеседница агентства.
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Президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.
Ранее Собянин написал в личном блоге, что 5 тысяч врачей, учителей и социальных работников записались на вакцинацию от коронавируса в Москве за первые пять часов регистрации на прививку.
С 8 утра 5 декабря открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках. Вакцинация будет произведена вакциной "Спутник V". Пункты вакцинации будут работать ежедневно с 08.00 до 20.00.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
 
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