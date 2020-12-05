https://ria.ru/20201205/prisutstvie-1587773167.html

Эксперт рассказал, как смартфон определяет присутствие человека

Эксперт рассказал, как смартфон определяет присутствие человека

Для этого у современных смартфонов есть множество сенсорных устройств. Распознание владельца происходит с помощью микрофона, камеры и гироскопа. Они показывают, РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T03:35

2020-12-05T03:35

2020-12-05T03:35

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

apple

технологии

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Для этого у современных смартфонов есть множество сенсорных устройств. Распознание владельца происходит с помощью микрофона, камеры и гироскопа. Они показывают, находится ли человек рядом с устройством и держит ли его в руках, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Он отметил, что смартфоны Apple имеют встроенные датчики, с помощью которых смотрят за поведением пользователя, а затем выдают ему рекомендации и нужную рекламу. Есть устройства, оснащенные индикаторами слежки, о которой они оповещают своего хозяина. Но делают это они в зависимости, в том числе, от лицензионного соглашения, которое вы подписываете, когда включаете и активируете новый телефон, добавил Мясоедов.

https://ria.ru/20201205/smartfon-1587772067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, apple, технологии