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Эксперт рассказал, как смартфон определяет присутствие человека
Эксперт рассказал, как смартфон определяет присутствие человека
Для этого у современных смартфонов есть множество сенсорных устройств. Распознание владельца происходит с помощью микрофона, камеры и гироскопа. Они показывают, РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T03:35
2020-12-05T03:35
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
apple
технологии
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Для этого у современных смартфонов есть множество сенсорных устройств. Распознание владельца происходит с помощью микрофона, камеры и гироскопа. Они показывают, находится ли человек рядом с устройством и держит ли его в руках, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Он отметил, что смартфоны Apple имеют встроенные датчики, с помощью которых смотрят за поведением пользователя, а затем выдают ему рекомендации и нужную рекламу. Есть устройства, оснащенные индикаторами слежки, о которой они оповещают своего хозяина. Но делают это они в зависимости, в том числе, от лицензионного соглашения, которое вы подписываете, когда включаете и активируете новый телефон, добавил Мясоедов.
https://ria.ru/20201205/smartfon-1587772067.html
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, apple, технологии

Эксперт рассказал, как смартфон определяет присутствие человека

03:35 05.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМолодой человек держит в руках новый iPhone 12 Pro
Молодой человек держит в руках новый iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Для этого у современных смартфонов есть множество сенсорных устройств. Распознание владельца происходит с помощью микрофона, камеры и гироскопа. Они показывают, находится ли человек рядом с устройством и держит ли его в руках, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Он отметил, что смартфоны Apple имеют встроенные датчики, с помощью которых смотрят за поведением пользователя, а затем выдают ему рекомендации и нужную рекламу.
"Чем современнее устройство, тем большую связь оно имеет со своим владельцем и тем лучше оно его понимает. Порой телефон знает о вас больше, чем друзья и члены семьи. А такие комплементарные устройства, как умные часы, находясь в контакте с телом, видят даже психоэмоциональное состояние человека, замеряя его пульс и температуру тела", - отметил эксперт.
Есть устройства, оснащенные индикаторами слежки, о которой они оповещают своего хозяина. Но делают это они в зависимости, в том числе, от лицензионного соглашения, которое вы подписываете, когда включаете и активируете новый телефон, добавил Мясоедов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
02:11
Названы особенности использования смартфонов зимой
 
Интеллектуальный РезервПавел МясоедовAppleТехнологии
 
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