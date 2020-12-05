Эксперт рассказал, как смартфон определяет присутствие человека
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМолодой человек держит в руках новый iPhone 12 Pro
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Для этого у современных смартфонов есть множество сенсорных устройств. Распознание владельца происходит с помощью микрофона, камеры и гироскопа. Они показывают, находится ли человек рядом с устройством и держит ли его в руках, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Он отметил, что смартфоны Apple имеют встроенные датчики, с помощью которых смотрят за поведением пользователя, а затем выдают ему рекомендации и нужную рекламу.
"Чем современнее устройство, тем большую связь оно имеет со своим владельцем и тем лучше оно его понимает. Порой телефон знает о вас больше, чем друзья и члены семьи. А такие комплементарные устройства, как умные часы, находясь в контакте с телом, видят даже психоэмоциональное состояние человека, замеряя его пульс и температуру тела", - отметил эксперт.
Есть устройства, оснащенные индикаторами слежки, о которой они оповещают своего хозяина. Но делают это они в зависимости, в том числе, от лицензионного соглашения, которое вы подписываете, когда включаете и активируете новый телефон, добавил Мясоедов.