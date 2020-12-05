https://ria.ru/20201205/prilozhenie-1587567062.html

Мобильное приложение избавит от дополнительного визита в поликлинику

Мобильное приложение избавит от дополнительного визита в поликлинику

Жителям Тюменской области больше не понадобится идти в поликлинику, чтобы записаться к врачу, вызвать его на дом, получить первичные консультации специалиста... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T08:00

2020-12-05T08:00

2020-12-05T08:00

хорошие новости

хорошие новости

тюменская область

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Жителям Тюменской области больше не понадобится идти в поликлинику, чтобы записаться к врачу, вызвать его на дом, получить первичные консультации специалиста или пройти повторный прием у доктора. Все это можно сделать дистанционно, при помощи мобильного приложения.Программа "Телемед-72", внедряемая в регионе, принесет пользу и врачам: они смогут проводить обсуждения и консультации с коллегами.Приложение даст возможность пациентам просматривать свою электронную медкарту, а в разделе "Симптомы" – вести свой паспорт здоровья и вносить в него жизненно важные показатели: уровень сахара в крови, давление, пульс, вес, сатурацию и другие, их увидит консультирующий врач.Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, приложение "Телемед-72" – это преемник пилотного проекта дистанционного консультирования "Медведь.Телемед", который был создан весной во время эпидемии коронавируса. Сервис оказался востребованным как терапевтами, которые наблюдали хронических больных, так и узкими специалистами, консультирующими пациентов со специфическими заболеваниями."Дистанционное взаимодействие приносит обоюдную пользу: это значительная экономия времени врача и пациента, снижение нагрузки на лечебное учреждение. Сейчас сотрудники всех медицинских организаций региона проходят обучение и начинают пользоваться приложением для дистанционного консультирования пациентов", – подчеркнули в региональной администрации.

https://ria.ru/20201202/krov-1586998941.html

тюменская область

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хорошие новости, тюменская область