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Мобильное приложение избавит от дополнительного визита в поликлинику
Мобильное приложение избавит от дополнительного визита в поликлинику
Жителям Тюменской области больше не понадобится идти в поликлинику, чтобы записаться к врачу, вызвать его на дом, получить первичные консультации специалиста... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T08:00
2020-12-05T08:00
хорошие новости
хорошие новости
тюменская область
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Жителям Тюменской области больше не понадобится идти в поликлинику, чтобы записаться к врачу, вызвать его на дом, получить первичные консультации специалиста или пройти повторный прием у доктора. Все это можно сделать дистанционно, при помощи мобильного приложения.Программа "Телемед-72", внедряемая в регионе, принесет пользу и врачам: они смогут проводить обсуждения и консультации с коллегами.Приложение даст возможность пациентам просматривать свою электронную медкарту, а в разделе "Симптомы" – вести свой паспорт здоровья и вносить в него жизненно важные показатели: уровень сахара в крови, давление, пульс, вес, сатурацию и другие, их увидит консультирующий врач.Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, приложение "Телемед-72" – это преемник пилотного проекта дистанционного консультирования "Медведь.Телемед", который был создан весной во время эпидемии коронавируса. Сервис оказался востребованным как терапевтами, которые наблюдали хронических больных, так и узкими специалистами, консультирующими пациентов со специфическими заболеваниями."Дистанционное взаимодействие приносит обоюдную пользу: это значительная экономия времени врача и пациента, снижение нагрузки на лечебное учреждение. Сейчас сотрудники всех медицинских организаций региона проходят обучение и начинают пользоваться приложением для дистанционного консультирования пациентов", – подчеркнули в региональной администрации.
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хорошие новости, тюменская область

Мобильное приложение избавит от дополнительного визита в поликлинику

08:00 05.12.2020
 
CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Жителям Тюменской области больше не понадобится идти в поликлинику, чтобы записаться к врачу, вызвать его на дом, получить первичные консультации специалиста или пройти повторный прием у доктора. Все это можно сделать дистанционно, при помощи мобильного приложения.
Программа "Телемед-72", внедряемая в регионе, принесет пользу и врачам: они смогут проводить обсуждения и консультации с коллегами.
Приложение даст возможность пациентам просматривать свою электронную медкарту, а в разделе "Симптомы" – вести свой паспорт здоровья и вносить в него жизненно важные показатели: уровень сахара в крови, давление, пульс, вес, сатурацию и другие, их увидит консультирующий врач.
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Гаджет поможет якутским врачам следить за уровнем сахара в крови больных
Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, приложение "Телемед-72" – это преемник пилотного проекта дистанционного консультирования "Медведь.Телемед", который был создан весной во время эпидемии коронавируса. Сервис оказался востребованным как терапевтами, которые наблюдали хронических больных, так и узкими специалистами, консультирующими пациентов со специфическими заболеваниями.
"Дистанционное взаимодействие приносит обоюдную пользу: это значительная экономия времени врача и пациента, снижение нагрузки на лечебное учреждение. Сейчас сотрудники всех медицинских организаций региона проходят обучение и начинают пользоваться приложением для дистанционного консультирования пациентов", – подчеркнули в региональной администрации.
 
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