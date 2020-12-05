https://ria.ru/20201205/prikvel-1587670857.html

Стало известно, когда начнутся съемки приквела "Игры престолов"

Стало известно, когда начнутся съемки приквела "Игры престолов"

Генеральный директор Warner Bros. Джейсон Килар сообщил, что съемки приквела "Игры престолов" стартуют "через несколько месяцев". Об это он упомянул в своем... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T02:22

2020-12-05T02:22

2020-12-05T02:22

культура

кино и сериалы

новости культуры

игра престолов (сериал)

джордж мартин

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Генеральный директор Warner Bros. Джейсон Килар сообщил, что съемки приквела "Игры престолов" стартуют "через несколько месяцев". Об это он упомянул в своем заявлении о предстоящих планах студии по выпуску фильмов в 2021 году одновременно в кинотеатрах и на HBO Max. "Берегитесь драконов над головой", — добавил Килар, поделившись новым концепт-артом проекта "Дом драконов". В твиттере "Игры престолов" появилась информация, что съемки приквела начнутся в 2021 году, и комментарий: "Драконы все ближе".Ранее сообщалось, что премьера проекта состоится в 2022 году. Не исключено, что она будет перенесена из-за пандемии коронавируса. Действие в сериале "Дом драконов", основанном на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", будет происходить за 300 лет до событий, описанных в саге "Песнь Льда и Огня" (на ее основе сняли "Игру престолов").

https://ria.ru/20201202/prosmotry-1587186835.html

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кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал), джордж мартин