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Эксперты объяснили маневры трубоукладчиков "Северного потока — 2"
Эксперты объяснили маневры трубоукладчиков "Северного потока — 2"
Эксперты прокомментировали выход судна-трубоукладчика "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", из порта Висмар для отправки в РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T17:00
2020-12-05T17:24
северный поток — 2
балтийское море
росток
германия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Эксперты прокомментировали выход судна-трубоукладчика "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", из порта Висмар для отправки в порт Росток. Их слова приводит "МК".По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, "Академику Черскому" предстоит провести работы на стыке немецкого и датского участков газопровода.Однако ситуация остается неясной. Последние перемещения трубоукладчика не дают точно судить о том, начинается ли достройка "Северного потока — 2", считает Юшков.Основной участок строительства длиной 147 километров будут прокладывать уже в датской акватории, к юго-востоку от острова Борнхольм."Возможно, после нынешнего этапа работ "Академик Черский" возьмется за датский участок. Главное сейчас для трубоукладчиков — приступить к делу", — подытожил Юшков.Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что новому маневру "Академика Черского", который направился к берегам Германии, пока не стоит придавать большого значения.Эксперт полагает, что судно может выйти на достройку на мелководье, но это незначительный эпизод на фоне общих перспектив проекта.По его словам, после достройки "Северного потока — 2" он может столкнуться со сложностями из-за американских санкций."В частности, у связанных с данным проектом судов возникнут очевидные сложности с сертификацией. Удастся ли их преодолеть или обойти, непонятно", — сказал Деев.Ранее стало известно, что судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток — в порт Росток. Немецкие власти дали "Фортуне" разрешение на работы 5-31 декабря в южной части Балтийского моря.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
https://ria.ru/20201204/gaz-1587694536.html
https://ria.ru/20201205/truboukladchik-1587782437.html
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северный поток — 2, балтийское море, росток, германия

Эксперты объяснили маневры трубоукладчиков "Северного потока — 2"

17:00 05.12.2020 (обновлено: 17:24 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Эксперты прокомментировали выход судна-трубоукладчика "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", из порта Висмар для отправки в порт Росток. Их слова приводит "МК".
По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, "Академику Черскому" предстоит провести работы на стыке немецкого и датского участков газопровода.
Однако ситуация остается неясной. Последние перемещения трубоукладчика не дают точно судить о том, начинается ли достройка "Северного потока — 2", считает Юшков.
"Сейчас речь идет о коротком отрезке в 2,6 километра по немецкой акватории, за который, вероятно, возьмется "Фортуна", — полагает специалист.
Основной участок строительства длиной 147 километров будут прокладывать уже в датской акватории, к юго-востоку от острова Борнхольм.
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"Возможно, после нынешнего этапа работ "Академик Черский" возьмется за датский участок. Главное сейчас для трубоукладчиков — приступить к делу", — подытожил Юшков.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев предположил, что новому маневру "Академика Черского", который направился к берегам Германии, пока не стоит придавать большого значения.
Эксперт полагает, что судно может выйти на достройку на мелководье, но это незначительный эпизод на фоне общих перспектив проекта.
По его словам, после достройки "Северного потока — 2" он может столкнуться со сложностями из-за американских санкций.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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"В частности, у связанных с данным проектом судов возникнут очевидные сложности с сертификацией. Удастся ли их преодолеть или обойти, непонятно", — сказал Деев.
Ранее стало известно, что судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", покинуло порт Висмар и держит курс на северо-восток — в порт Росток. Немецкие власти дали "Фортуне" разрешение на работы 5-31 декабря в южной части Балтийского моря.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
 
Северный поток — 2Балтийское мореРостокГермания
 
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