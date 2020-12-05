https://ria.ru/20201205/potok-1587776669.html

Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"

Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"

Заниматься прокладкой труб для газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии будет якорный трубоукладчик "Фортуна". Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T07:25

2020-12-05T07:25

2020-12-05T07:46

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nord stream 2 ag

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Заниматься прокладкой труб для газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии будет якорный трубоукладчик "Фортуна". Об этом свидетельствуют данные навигационного предупреждения, распространенного Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ.В уведомлении говорится, что судно будет вести "подводные операции на трубопроводе" в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря.По данным портала MarineTraffic, в настоящее время "Фортуна" находится в немецком порту Висмар.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии, что для прокладки трубопровода, предположительно, будет использоваться судно "Академик Черский".В конце ноября оператор газопровода Nord Stream 2 AG объявил о планах возобновить в этом году работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. В начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".Накануне в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано заявил РИА Новости, что ЕК выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода.При этом немецкий таблоид Bild сообщал со ссылкой на источники, что в Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока — 2". По данным издания, спецфонд, предположительно, планируемый властями Мекленбурга — Передней Померании, будет нацелен на борьбу с изменениями климата, поэтому для обхода ограничительных мер Вашингтона он может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".

https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587655246.html

https://ria.ru/20201204/potok-1587682666.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, еврокомиссия, германия, сша, в мире