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Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
Заниматься прокладкой труб для газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии будет якорный трубоукладчик "Фортуна". Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T07:25
2020-12-05T07:46
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
еврокомиссия
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Заниматься прокладкой труб для газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии будет якорный трубоукладчик "Фортуна". Об этом свидетельствуют данные навигационного предупреждения, распространенного Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ.В уведомлении говорится, что судно будет вести "подводные операции на трубопроводе" в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря.По данным портала MarineTraffic, в настоящее время "Фортуна" находится в немецком порту Висмар.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии, что для прокладки трубопровода, предположительно, будет использоваться судно "Академик Черский".В конце ноября оператор газопровода Nord Stream 2 AG объявил о планах возобновить в этом году работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. В начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".Накануне в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано заявил РИА Новости, что ЕК выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода.При этом немецкий таблоид Bild сообщал со ссылкой на источники, что в Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока — 2". По данным издания, спецфонд, предположительно, планируемый властями Мекленбурга — Передней Померании, будет нацелен на борьбу с изменениями климата, поэтому для обхода ограничительных мер Вашингтона он может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".
https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587655246.html
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, еврокомиссия, германия, сша, в мире

Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"

07:25 05.12.2020 (обновлено: 07:46 05.12.2020)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток-2"
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Заниматься прокладкой труб для газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии будет якорный трубоукладчик "Фортуна". Об этом свидетельствуют данные навигационного предупреждения, распространенного Федеральным морским и гидрографическим агентством ФРГ.
В уведомлении говорится, что судно будет вести "подводные операции на трубопроводе" в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря.
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По данным портала MarineTraffic, в настоящее время "Фортуна" находится в немецком порту Висмар.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии, что для прокладки трубопровода, предположительно, будет использоваться судно "Академик Черский".
В конце ноября оператор газопровода Nord Stream 2 AG объявил о планах возобновить в этом году работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. В начале декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ согласовало укладку трубопровода в немецких водах до конца года. Для продолжения работ в январе — апреле потребуется дополнительное разрешение, заявку уже рассматривают.
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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2" и распространил их на предприятия, оказывающие услуги судам, которые принимают участие в прокладке трубопровода. Эти ограничения — часть пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы".
Накануне в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета, где содержатся новые меры против "Северного потока — 2". Документ предусматривает санкции против компаний, которые содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов, а также предоставляют страховые и технические услуги. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано заявил РИА Новости, что ЕК выступает против планов США ужесточить экономические ограничения в отношении газопровода.
При этом немецкий таблоид Bild сообщал со ссылкой на источники, что в Германии могут создать специальный фонд, который позволит обойти американские санкции против "Северного потока — 2". По данным издания, спецфонд, предположительно, планируемый властями Мекленбурга — Передней Померании, будет нацелен на борьбу с изменениями климата, поэтому для обхода ограничительных мер Вашингтона он может определить российский газовый проект как "важнейший элемент для защиты окружающей среды".
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ЕврокомиссияГерманияСШАВ мире
 
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