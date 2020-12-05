https://ria.ru/20201205/posobiya-1587794562.html
Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах и пособиях
Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах и пособиях
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о социальных выплатах, персональных пособиях и льготах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:01
2020-12-05T12:01
2020-12-05T13:39
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о социальных выплатах, персональных пособиях и льготах, сообщается на сайте кабмина.Информация появится в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме способов получения, там также укажут список необходимых документов. Чтобы все заработало, пользователь должен согласиться получать уведомления.Кроме того, при рождении ребенка родителей оповестят о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и представители других категорий людей, претендующих на льготы.С 1 июля 2021 года также будут круглосуточно работать единая телефонная линия и чат-бот на портале госуслуг.
https://ria.ru/20201106/posobiya-1583324742.html
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россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
утвердил порядок уведомления граждан о социальных выплатах, персональных пособиях и льготах, сообщается на сайте кабмина.
Информация появится в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме способов получения, там также укажут список необходимых документов. Чтобы все заработало, пользователь должен согласиться получать уведомления.
Кроме того, при рождении ребенка родителей оповестят о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и представители других категорий людей, претендующих на льготы.
С 1 июля 2021 года также будут круглосуточно работать единая телефонная линия и чат-бот на портале госуслуг.