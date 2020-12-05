https://ria.ru/20201205/posobiya-1587794562.html

Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах и пособиях

Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о льготах и пособиях

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о социальных выплатах, персональных пособиях и льготах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T12:01

2020-12-05T12:01

2020-12-05T13:39

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о социальных выплатах, персональных пособиях и льготах, сообщается на сайте кабмина.Информация появится в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме способов получения, там также укажут список необходимых документов. Чтобы все заработало, пользователь должен согласиться получать уведомления.Кроме того, при рождении ребенка родителей оповестят о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и представители других категорий людей, претендующих на льготы.С 1 июля 2021 года также будут круглосуточно работать единая телефонная линия и чат-бот на портале госуслуг.

https://ria.ru/20201106/posobiya-1583324742.html

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россия, михаил мишустин, общество