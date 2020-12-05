https://ria.ru/20201205/pogrom-1587835343.html

В Париже начались погромы

В Париже начались погромы

В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T18:33

2020-12-05T18:33

2020-12-06T03:36

франция

париж

в мире

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". Как сообщает Sputnik France, с криками "Все ненавидят полицию" протестующие запускают камни и петарды в стражей порядка, зажигают файеры. В ответ сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ. На кадрах с акций видно, как их участники начали громить витрины, окна, строить баррикады и пытаются вывести из строя камеры наружного наблюдения. Погромщики в Париже подожгли как минимум три машины, виднеется огромное пламя и клубы черного дыма, передает корреспондент РИА Новости.Беспорядки происходят на авеню Гамбета, по которой двигалась колонна протестующих. На место прибыли пожарные машины.Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. К 15:00 (17:00 мск) обстановка стала обостряться. В этот раз на митинге мобилизовано большое число полицейских и жандармов. Протесты проходят и в других городах Франции.Нацсобрание — нижняя палата французского парламента — 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.

https://ria.ru/20201205/protesty-1587835938.html

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Поджоги машин и разбитые окна: акция протеста в Париже переросла в погромы В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". 2020-12-05T18:33 true PT0M56S

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франция, париж, в мире