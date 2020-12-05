Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201205/pogrom-1587835343.html
В Париже начались погромы
В Париже начались погромы
В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T18:33
2020-12-06T03:36
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587839757_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ea059c4d143b6d52b0842e37b198b215.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". Как сообщает Sputnik France, с криками "Все ненавидят полицию" протестующие запускают камни и петарды в стражей порядка, зажигают файеры. В ответ сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ. На кадрах с акций видно, как их участники начали громить витрины, окна, строить баррикады и пытаются вывести из строя камеры наружного наблюдения. Погромщики в Париже подожгли как минимум три машины, виднеется огромное пламя и клубы черного дыма, передает корреспондент РИА Новости.Беспорядки происходят на авеню Гамбета, по которой двигалась колонна протестующих. На место прибыли пожарные машины.Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. К 15:00 (17:00 мск) обстановка стала обостряться. В этот раз на митинге мобилизовано большое число полицейских и жандармов. Протесты проходят и в других городах Франции.Нацсобрание — нижняя палата французского парламента — 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
https://ria.ru/20201205/protesty-1587835938.html
https://ria.ru/20201129/protest-1586877917.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Поджоги машин и разбитые окна: акция протеста в Париже переросла в погромы
В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности".
2020-12-05T18:33
true
PT0M56S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587839757_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_2da805ee7f7a11cd4b1cc2672b12276a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, париж, в мире

В Париже начались погромы

18:33 05.12.2020 (обновлено: 03:36 06.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности".
Как сообщает Sputnik France, с криками "Все ненавидят полицию" протестующие запускают камни и петарды в стражей порядка, зажигают файеры. В ответ сотрудники правоохранительных органов применяют слезоточивый газ.
На кадрах с акций видно, как их участники начали громить витрины, окна, строить баррикады и пытаются вывести из строя камеры наружного наблюдения. Погромщики в Париже подожгли как минимум три машины, виднеется огромное пламя и клубы черного дыма, передает корреспондент РИА Новости.
Беспорядки происходят на авеню Гамбета, по которой двигалась колонна протестующих. На место прибыли пожарные машины.
Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. К 15:00 (17:00 мск) обстановка стала обостряться. В этот раз на митинге мобилизовано большое число полицейских и жандармов. Протесты проходят и в других городах Франции.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 18:40
МВД Франции сообщило о 22 задержанных на акции протеста в Париже
Нацсобрание — нижняя палата французского парламента — 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
Сотрудники полиции во время акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов и против внесения поправки к закону О национальной безопасности - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 22:22
Во Франции почти 100 полицейских пострадали во время акций протеста
 
ФранцияПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
08:17МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями
08:15В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
08:14Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
08:13Власти не намерены сокращать плановую медицинскую помощь в Москве
08:08Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России
07:49В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
07:46В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
07:43На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
07:17Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
06:54В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
06:03Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
05:53В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
05:49Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
05:42Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
05:02Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
04:53США признали уроженцев Курил японцами
04:21Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
04:20Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
03:59Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"
Лента новостейМолния