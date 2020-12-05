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"Миллион на миллион": москвичей предупредили о погодных рекордах
"Миллион на миллион": москвичей предупредили о погодных рекордах
Уже к середине месяца декабрь может стать самым солнечным и светлым в истории метеонаблюдений в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:18
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погода
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Уже к середине месяца декабрь может стать самым солнечным и светлым в истории метеонаблюдений в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Суббота, благодаря вторжению сибирского антициклона, ознаменовалась стартом длительного периода малооблачной погоды, которую синоптики называют "миллион на миллион". И такая погода продержится до следующих выходных. По прогнозу ожидается 50-55 ясных часов, а значит, уже к середине месяца есть вероятность того, что декабрь 2020 года может стать самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений", — рассказал Тишковец.По его словам, в Центральной России зимние месяцы, особенно декабрь, по климату самые хмурые и темные в году. "Например, Москве за 31 день положено не больше одного дня с ясной погодой. Если бы солнце светило каждый день, то набралось бы около 225 часов солнечного сияния. Но такого в декабре в средних широтах не бывает. В столице, по статистике, наблюдается только 18 солнечных часов, или восемь процентов от возможного при ясном небе", — отметил он.Синоптик уточнил, что в нынешнем столетии был декабрь, когда солнце над мегаполисом совсем не появлялось на небе. Это декабрь 2017-го. А самым солнечным был декабрь 2002 года. Тогда солнце светило 51 час.
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погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

"Миллион на миллион": москвичей предупредили о погодных рекордах

13:18 05.12.2020 (обновлено: 14:30 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновДевушки фотографируются на Красной площади в Москве
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Уже к середине месяца декабрь может стать самым солнечным и светлым в истории метеонаблюдений в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Суббота, благодаря вторжению сибирского антициклона, ознаменовалась стартом длительного периода малооблачной погоды, которую синоптики называют "миллион на миллион". И такая погода продержится до следующих выходных. По прогнозу ожидается 50-55 ясных часов, а значит, уже к середине месяца есть вероятность того, что декабрь 2020 года может стать самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений", — рассказал Тишковец.
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По его словам, в Центральной России зимние месяцы, особенно декабрь, по климату самые хмурые и темные в году. "Например, Москве за 31 день положено не больше одного дня с ясной погодой. Если бы солнце светило каждый день, то набралось бы около 225 часов солнечного сияния. Но такого в декабре в средних широтах не бывает. В столице, по статистике, наблюдается только 18 солнечных часов, или восемь процентов от возможного при ясном небе", — отметил он.
Синоптик уточнил, что в нынешнем столетии был декабрь, когда солнце над мегаполисом совсем не появлялось на небе. Это декабрь 2017-го. А самым солнечным был декабрь 2002 года. Тогда солнце светило 51 час.
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ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
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