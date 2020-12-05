https://ria.ru/20201205/pogoda-1587781753.html

Антициклон принесет в Москву легкий мороз и солнце

Антициклон принесет в Москву легкий мороз и солнце

Антициклон в субботу принесет в Москву легкий мороз и солнце, атмосферное давление начнет расти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T09:20

2020-12-05T09:20

2020-12-05T09:20

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Антициклон в субботу принесет в Москву легкий мороз и солнце, атмосферное давление начнет расти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться влиянием западной периферии сибирского антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за туч наконец-то выглянет солнце, буквально в ближайшие часы. Сегодня мы включаем солнце, которое, как минимум, будет нас радовать в ближайшие пять - семь суток", - рассказал Тишковец.По его словам, ожидается южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду."Легкий мороз, в Москве минус 2 - минус 4, в Подмосковье минус 1 - минус 6. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20201204/snegopad-1587680328.html

https://ria.ru/20201204/pogoda-1587600254.html

москва

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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество