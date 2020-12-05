https://ria.ru/20201205/pogoda-1587781753.html
Антициклон принесет в Москву легкий мороз и солнце
Антициклон принесет в Москву легкий мороз и солнце
Антициклон в субботу принесет в Москву легкий мороз и солнце, атмосферное давление начнет расти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T09:20
2020-12-05T09:20
2020-12-05T09:20
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/10/1563321088_0:171:3072:1899_1400x0_80_0_0_18f833b7073696c7aab5f0c3d0437211.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Антициклон в субботу принесет в Москву легкий мороз и солнце, атмосферное давление начнет расти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться влиянием западной периферии сибирского антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за туч наконец-то выглянет солнце, буквально в ближайшие часы. Сегодня мы включаем солнце, которое, как минимум, будет нас радовать в ближайшие пять - семь суток", - рассказал Тишковец.По его словам, ожидается южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду."Легкий мороз, в Москве минус 2 - минус 4, в Подмосковье минус 1 - минус 6. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20201204/snegopad-1587680328.html
https://ria.ru/20201204/pogoda-1587600254.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156332/10/1563321088_137:0:2868:2048_1400x0_80_0_0_dec944279b33a6648ecb402ea60866ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество