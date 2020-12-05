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Антициклон принесет в Москву легкий мороз и солнце
Антициклон принесет в Москву легкий мороз и солнце
Антициклон в субботу принесет в Москву легкий мороз и солнце, атмосферное давление начнет расти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T09:20
2020-12-05T09:20
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Антициклон в субботу принесет в Москву легкий мороз и солнце, атмосферное давление начнет расти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться влиянием западной периферии сибирского антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за туч наконец-то выглянет солнце, буквально в ближайшие часы. Сегодня мы включаем солнце, которое, как минимум, будет нас радовать в ближайшие пять - семь суток", - рассказал Тишковец.По его словам, ожидается южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду."Легкий мороз, в Москве минус 2 - минус 4, в Подмосковье минус 1 - минус 6. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20201204/snegopad-1587680328.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Антициклон принесет в Москву легкий мороз и солнце

09:20 05.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Антициклон в субботу принесет в Москву легкий мороз и солнце, атмосферное давление начнет расти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться влиянием западной периферии сибирского антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, из-за туч наконец-то выглянет солнце, буквально в ближайшие часы. Сегодня мы включаем солнце, которое, как минимум, будет нас радовать в ближайшие пять - семь суток", - рассказал Тишковец.
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Синоптик рассказал, когда в Москве начнутся снегопады
По его словам, ожидается южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.
"Легкий мороз, в Москве минус 2 - минус 4, в Подмосковье минус 1 - минус 6. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба", - добавил синоптик.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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