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В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
Злоумышленник пытался поджечь отдел полиции в селе Шалинское под Красноярском, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T05:07
2020-12-05T05:07
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. Злоумышленник пытался поджечь отдел полиции в селе Шалинское под Красноярском, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка ГУМВД Владимир Юрченко.В настоящее время на месте работает оперативная группа, также там находится начальник краевого главка ГУМВД Александр Речицкий.
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красноярский край
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красноярский край, происшествия

В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции

05:07 05.12.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. Злоумышленник пытался поджечь отдел полиции в селе Шалинское под Красноярском, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка ГУМВД Владимир Юрченко.
"Ночью бросил в здание отдела бутылку с зажигательной смесью. Она вспыхнула, но удалось оперативно потушить, пострадавших нет. Злоумышленник задержан", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте работает оперативная группа, также там находится начальник краевого главка ГУМВД Александр Речицкий.
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