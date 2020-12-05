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В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
Злоумышленник пытался поджечь отдел полиции в селе Шалинское под Красноярском, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T05:07
2020-12-05T05:07
2020-12-05T05:07
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. Злоумышленник пытался поджечь отдел полиции в селе Шалинское под Красноярском, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка ГУМВД Владимир Юрченко.В настоящее время на месте работает оперативная группа, также там находится начальник краевого главка ГУМВД Александр Речицкий.
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красноярский край, происшествия