https://ria.ru/20201205/podzhog-1587775086.html

В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции

В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции

Злоумышленник пытался поджечь отдел полиции в селе Шалинское под Красноярском, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T05:07

2020-12-05T05:07

2020-12-05T05:07

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 дек – РИА Новости. Злоумышленник пытался поджечь отдел полиции в селе Шалинское под Красноярском, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка ГУМВД Владимир Юрченко.В настоящее время на месте работает оперативная группа, также там находится начальник краевого главка ГУМВД Александр Речицкий.

https://realty.ria.ru/20201204/pozhar-1587708551.html

красноярский край

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия