https://ria.ru/20201205/plevok-1587673082.html

"Плевок в спину уходящему Трампу". Грозят ли президенту суд и тюрьма

"Плевок в спину уходящему Трампу". Грозят ли президенту суд и тюрьма

Дональд Трамп готовится покинуть пост. Поражение на выборах он не признает, но даже его сторонники, в том числе и генпрокурор Уильям Барр, не нашли... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T08:00

2020-12-05T08:00

2020-12-05T08:00

выборы президента сша — 2020

иванка трамп

trump organization

дональд трамп

рудольф джулиани

барак обама

джо байден

сша

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Софья Мельничук. Дональд Трамп готовится покинуть пост. Поражение на выборах он не признает, но даже его сторонники, в том числе и генпрокурор Уильям Барр, не нашли доказательств массовых фальсификаций во время голосования. Наблюдатели ожидают, что перед уходом президент, которому год назад грозил импичмент, а сейчас — уголовное преследование, помилует нескольких приближенных. А прежде всего — самого себя. Флинн свободен"Из президентского кресла Трамп отправится в тюрьму", "Иванка сядет раньше Трампа", "Почему Трамп боится покидать Белый дом"— такими заголовками в последние недели пестрит американская пресса. В стране обсуждают, за что политика, его семью или помощников могут лишить свободы. Журналисты каждый день приносят новости от "близких к администрации источников": Трамп планирует обезопасить тех, кому грозит преследование после его отставки. Действительно, вслед за ритуальным помилованием индейки перед Днем благодарения президент амнистировал и бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Тот оказался в эпицентре скандала о предположительном сговоре команды Трампа с Кремлем перед выборами 2016-го. На исходе президентского срока Барак Обама собирался довести начатое до конца, обложив Россию санкциями. Флинн тогда якобы связался с послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком и попросил российское руководство не реагировать слишком резко — мол, с новым лидером разговор будет другой. Советник сперва признавал вину, а потом отказался от показаний — заявил, что давал их под давлением. Минюст просил прекратить дело Флинна еще в мае, но без результата. Теперь судьи должны удовлетворить пожелание ведомства. Решение президента раскритиковали конгрессмены, а журналисты пустились в рассуждения о том, кто же следующий. Президентское прощение, правда, еще не предполагает иммунитета. Однако так называемое превентивное помилование может спасти от предстоящих обвинений по определенным статьям.Превентивная милостьОчень кстати подоспели известия из федерального суда округа Колумбия. Министерство юстиции расследует данные о мошеннической схеме — в Белый дом якобы поступали деньги от лиц, которые рассчитывали на амнистию от президента. Имен в докладе не приводят, текст кое-где замазан. Известно, что расследование "тайной лоббистской схемы" идет с августа, но официальные лица пока в нем не фигурируют. Предположения о прощении в обмен на деньги Трамп назвал фейком. Источники, близкие к администрации, сообщают — некоторые приближенные Трампа хотели бы защититься от еще не предъявленных обвинений. Например, личный адвокат президента Рудольф Джулиани. Федеральная прокуратура Нью-Йорка уже занялась бизнесом юриста, его финансами и связями с представителями украинских властей, которые поставляли скандальные подробности о делах семьи Байден на Украине. Из-за пандемии дознание приостановили. Однако если его начнут снова и всерьез, превентивное помилование Джулиани придется кстати. Сам он отрицает, что просил президента о такой услуге. С советниками Трамп якобы обсуждал и возможность досрочно амнистировать троих старших детей — Дональда, Эрика и Иванку, а также ее мужа Джареда Кушнера.Долгие поиски проступковУгроза преследования нависла и над самим уходящим президентом. На протяжении всего срока Трампу приписывали всевозможные грехи — вымогательство, уклонение от уплаты налогов и политический шантаж (попытки обменять военную помощь Украине на возобновление дела против сына Джо Байдена). Прокуратура Манхэттена все еще расследует финансовую деятельность компании Trump Organization. Генпрокуратуру Нью-Йорка интересует, насколько честно Трамп и его семья оценивают свои активы. В штатах Мэриленд и округе Колумбия не закрыто разбирательство, связанное с нарушением статьи конституции о вознаграждениях от иностранных лиц — деньги зарубежных правительств якобы тратили в отеле Трампа в Вашингтоне, и он получал выгоду. До сих пор две женщины обвиняют президента в изнасиловании и харассменте. В сентябре в суд подала его племянница Мэри Трамп, автор книги "Слишком много и всегда недостаточно": заявила, что он обманным путем лишил ее части наследства деда. Однако, как полагает американист Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, сообщения о возможном суде над Трампом после 20 января больше похожи на спекуляции. "Ему предъявляли разные обвинения, начинали всевозможные разбирательства, — говорит он в беседе с РИА Новости. — В основном ради импичмента, потому что действующего президента нельзя судить, а в отставку можно отправить только при доказанном правонарушении — и только потом подавать иск". Американист напоминает — подобное происходило и с Биллом Клинтоном: его тоже пытались отстранить от должности главы государства. Зацепки искали в далеком прошлом, когда вместе с женой Хиллари он занимался недвижимостью. "Так и с Трампом: доказательств сговора не обнаружили, переключились на Украину. Но одно дело — когда нужно свергнуть президента, и другое — если он покидает пост. Уже нет смысла ворошить прошлое. К тому же суды и расследования стоят больших денег. Это скорее погоня за сенсацией, чтобы плюнуть вслед уходящему Трампу", — считает Рогулев. Простить себяО возможной "самоамнистии" Трамп говорил еще в 2018 году, в разгар скандала вокруг "российского вмешательства". "Как заявляли несколько ученых юристов, у меня есть абсолютное право помиловать самого себя. Но зачем, если я ничего не сделал?" — рассуждал он. По конституции президент действительно может простить федеральные преступления кому угодно, и одобрения других членов правительства не требуется. Преступнику нужно обратиться в прокуратуру по помилованию Министерства юстиции, но президент не обязан опираться на решение Минюста. Трамп за время президентства не раз прибегал к такой возможности — журналисты насчитали более 40 помилованных. Почти все имели с ним личные или политические связи. Вместе с тем, по данным Pew Research Center, Трамп своим правом пользовался куда реже, чем его предшественники. Барак Обама помиловал 212 человек и смягчил меру пресечения 1715 преступникам. Но он отработал два срока в Белом доме. А вот Джордж Буш — старший, тоже президент одного срока, помиловал 74 правонарушителя и смягчил три наказания. У остальных лидеров с конца XIX века в общей сложности — более 200 освобождений и смягчений. Но помилование президентом самого себя — такого прецедента еще не было. Теоретически это возможно, однако есть препятствие — указ Ричарда Никсона, который тот издал незадолго до ухода с поста главы государства из-за Уотергейтского скандала. В 1974 году он заявил, что такое действие нарушает фундаментальный правовой принцип, который гласит: никто не может быть судьей самому себе.Рассуждения о будущем Трампа не ограничиваются вопросами помилования. При желании он может попытаться вернуться в Белый дом в 2024-м. Вероятно, в большой политике задержится и его дочь Иванка. В таком случае раскрутка уголовных дел против них для соперников оправдана. Хотя в истории Соединенных Штатов ни одного президента не предавали суду после ухода с поста. Но ведь Трамп во многом — первый и уникальный.

https://ria.ru/20201125/tranzit-vlasti-1586138721.html

https://ria.ru/20201120/tranzit-1585406904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иванка трамп, trump organization, дональд трамп, рудольф джулиани, барак обама, джо байден, сша