https://ria.ru/20201205/pistolet-1587749595.html

Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов

Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов

Пистолет Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери (в фильме "Доктор Ноу" 1962 года) продали на аукционе за 256 тысяч долларов, сообщает THR. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T07:09

2020-12-05T07:09

2020-12-05T07:24

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Пистолет Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери (в фильме "Доктор Ноу" 1962 года) продали на аукционе за 256 тысяч долларов, сообщает THR.Изначальная стоимость лота по оценкам аукционного дома Julien’s Auctions составляла от 150 до 200 тысяч.Речь идет о пистолете Walther PP. Фанаты знают, что Джеймс Бонд сменил Beretta на Walther PP именно в "Докторе Ноу", поскольку в Mи-6 переживали, что Beretta вновь может его подвести. С тех пор пистолет Walther стал главным оружием знаменитого агента. Легендарный Шон Коннери умер 31 октября в возрасте 90 лет.На том же аукционе, что и пистолет Бонда, был продан шлем, который использовал Том Круз на съемках фильма "Топ Ган", за 108 тысяч долларов.

https://ria.ru/20200825/konneri-1576247604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, том круз, джеймс бонд, шон коннери