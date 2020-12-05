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"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
Болгарские читатели издания Сега резко прокомментировали инцидент с перестрелкой на российско-украинской границе в окрестностях Белгорода. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T05:33
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россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
белгород
украина
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Болгарские читатели издания Сега резко прокомментировали инцидент с перестрелкой на российско-украинской границе в окрестностях Белгорода.В пятницу в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей попытались прорваться на территорию России со стороны Украины. В результате ответного огня российских пограничников один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории соседней страны. В Госпогранслужбе Украины заявили, что не фиксировали стрельбу на границе с Россией."Очередная попытка Украины напасть на Россию провалилась", - констатировал magina7."Видимо, есть желающие (особенно за океаном) проверить, как охраняется граница. Вот и допрыгались", - выразил мнение Skyspirit."А почему эти украинцы не въехали в Россию легально, через КПП и без оружия, а захотели и попытались проникнуть в страну незаконно?", - задался вопросом paragraph39."Так и надо действовать на границах! Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовывать, либо отстреливать", - резюмировал Kerr Avon. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201204/granitsa-1587713077.html
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353
60
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгород, украина, в мире

"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины

05:33 05.12.2020 (обновлено: 07:38 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничного управления ФСБ России
Военнослужащие пограничного управления ФСБ России - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Болгарские читатели издания Сега резко прокомментировали инцидент с перестрелкой на российско-украинской границе в окрестностях Белгорода.
В пятницу в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей попытались прорваться на территорию России со стороны Украины. В результате ответного огня российских пограничников один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории соседней страны. В Госпогранслужбе Украины заявили, что не фиксировали стрельбу на границе с Россией.
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
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"Очередная попытка Украины напасть на Россию провалилась", - констатировал magina7.
"Видимо, есть желающие (особенно за океаном) проверить, как охраняется граница. Вот и допрыгались", - выразил мнение Skyspirit.
"А почему эти украинцы не въехали в Россию легально, через КПП и без оружия, а захотели и попытались проникнуть в страну незаконно?", - задался вопросом paragraph39.
"Так и надо действовать на границах! Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовывать, либо отстреливать", - резюмировал Kerr Avon.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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