https://ria.ru/20201205/perestrelka-1587775214.html

"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины

"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины

Болгарские читатели издания Сега резко прокомментировали инцидент с перестрелкой на российско-украинской границе в окрестностях Белгорода. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T05:33

2020-12-05T05:33

2020-12-05T07:38

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Болгарские читатели издания Сега резко прокомментировали инцидент с перестрелкой на российско-украинской границе в окрестностях Белгорода.В пятницу в ФСБ сообщили, что трое вооруженных людей попытались прорваться на территорию России со стороны Украины. В результате ответного огня российских пограничников один из нарушителей получил ранения, несовместимые с жизнью, а двое других скрылись на территории соседней страны. В Госпогранслужбе Украины заявили, что не фиксировали стрельбу на границе с Россией."Очередная попытка Украины напасть на Россию провалилась", - констатировал magina7."Видимо, есть желающие (особенно за океаном) проверить, как охраняется граница. Вот и допрыгались", - выразил мнение Skyspirit."А почему эти украинцы не въехали в Россию легально, через КПП и без оружия, а захотели и попытались проникнуть в страну незаконно?", - задался вопросом paragraph39."Так и надо действовать на границах! Легально попасть в страну можно только через КПП. Остальных надо либо арестовывать, либо отстреливать", - резюмировал Kerr Avon. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201204/granitsa-1587713077.html

https://ria.ru/20201204/granitsa-1587747208.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белгород, украина, в мире